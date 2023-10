Playstation préparerait un gros rachat pour contrer Xbox et Activision

Cette fois-ci, impossible de faire marche arrière. Le rachat d’Activision-Blizzard-King par Xbox a enfin été officialisé après plus de 20 mois de tergiversation, auxquels Sony a largement participé. La firme nippone a tout fait pour s’opposer à ce rachat qui va bien évidemment donner un coup à ses ambitions, alors que Microsoft vient de mettre la main sur Call of Duty ou Diablo, rien que ça.

Rachat de Take-Two ?

Maintenant qu’il a été validé, le rachat appelle à une contre-attaque de Sony. Plusieurs analystes interrogés par Gamesindustry.biz le confirment. “Sony est sûrement sous pression pour réagir, même après le rachat de Bungie. Je m’attends à d’autres investissements et acquisitions de la part de PlayStation, y compris quelque chose d’important pour faire bouger les choses de manière significative“, a indiqué Serkan Toto, consultant chez Kantan Games.

Karol Severin, analyste chez Midia Research, ajoute : « Sony possède l’un des catalogues de contenus les plus impressionnants au monde. Les rassembler tous au sein d’un même abonnement pourrait être une réponse solide aux efforts multiplateformes de Xbox. Il sera de plus en plus difficile pour PlayStation de concurrencer Xbox sur le seul terrain des jeux. Et sur ce domaine, la seule réponse viable serait le rachat d’une très grosse société comme Take-Two, mais c’est peu probable ».

Certaines rumeurs pointent vers un rachat de Bandai-Namco… Et si c’était vrai ? Dans tous les cas, Sony devrait très bientôt réagir pour ne pas perdre la face.