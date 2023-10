Starfield se classe parmi les meilleures ventes du mois de septembre

Malgré la grande déception que symbolise le nouveau-né des studios Bethesda, Starfield a réussi son pari des ventes. Le jeu de rôle américain a attiré plus de 10 millions de joueur à date. Selon la société d’étude des marchés Circana, il s’est placé à la première place des ventes de jeux aux Etats-Unis sur le mois de septembre. C’est donc le meilleur démarrage pour Bethesda… alors que c’est sans doute l’un des pires jeux du studio. Ce sont les joueurs PC qui ont surtout acheté Starfield, qui est disponible sur le Xbox Game Pass.

Meilleur mois de septembre depuis longtemps

Xbox est parvenu a placé cinq jeux dans le top 20 américain en septembre : Starfield, Minecraft, Call of Duty MW2, Diablo 4 et Sea of Thieves). Starfield se classe aussi à la 7ème place des meilleures ventes de jeux sur l’année (aux USA toujours), un classement annuel dominé par Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. La vente des Xbox a aussi été boostée : Xbox a réalisé son meilleur mois de septembre en valeur depuis 2014, et en volume depuis 2016.

Attention cependant, car les consoles les plus vendues restent de loin la Playstation 5 et la Nintendo Switch. Sur l’année 2023, c’est même une hécatombe pour Xbox.