EA Sports FC 24 démarre fort malgré son changement de nom

FIFA est mort, vive EA Sports FC. La nouvelle itération annuelle du célèbre jeu de foot a fait peau neuve en adoptant un tout nouveau nom. Il ne s’agit donc pas de FIFA 24 qui vient de sortir, mais de EA Sports FC 24.

5% de moins que FIFA 23

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce changement de nom n’a en rien impacté les ventes de l’éditeur Electronic Arts puisqu’un million de copies du jeu de foot se sont écoulées rien qu’au Royaume-Uni, en seulement une semaine. C’est 5% de moins que FIFA 23. Et ce dernier avait battu tous les records.

Ce ne sont que les chiffres britanniques, mais il est certain que le succès est mondial, puisqu’il apparaît notamment en tête des ventes sur le Playstation Store. Electronic Arts aura donc réussi son pari, celui de changer de nom et ainsi d’économiser des centaines de millions de dollars de droits pour utiliser le nom de FIFA. EA Sports FC 24 est disponible sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch.