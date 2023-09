Stalker 2 : le studio de développement GSC Game World détruit par un incendie

Décidément, la poisse poursuit GDC Game World. Le studio ukrainien qui finit actuellement de développer le FPS tant attendu Stalker 2 a été partiellement détruit lors d’un incendie.

Pas de blessés

Les nouveaux locaux du studio, situés à Prague, en République Tchèque, a ainsi été frappé par les flammes : un étage complet, qui abritait les serveurs de sauvegarde, a été presque entièrement détruit. Les travaux de réparation seraient déjà évalués à 61 000 euros. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer.

« Nous avons déjà vu pire. Tout ira bien » déclare Mol1t, le community manager de GSC World. Pour rappel, le studio a déjà été frappé par la guerre en Ukraine, le poussant à déménager dans un autre pays. Mais le studio est plus résilient que jamais, et compte bien sortir son jeu dans les délais. Sortie prévue le premier trimestre 2024 sur PC, Xbox Series et dans le Gamepass.