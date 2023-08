Les applications les plus utiles pour les lycéens 

Tout au long de leur scolarité, les lycéens ont besoin d’outils et d’applications pour les accompagner dans leurs apprentissages. Ces diverses solutions pédagogiques permettent aux élèves d’avoir accès à de nombreuses ressources afin d’enrichir leur savoir et de développer leurs compétences. Par ailleurs, ce type d’outil contribue à booster la motivation des étudiants et à la personnalisation de leur parcours d’étude. Et si on découvrait ensemble quelles sont les applications les plus utiles pour un lycéen ?

Les espaces numériques de travail (ENT)

En termes d’outils d’apprentissage, les portails en ligne (ENT) sont indispensables à tous les étudiants de France. En effet, ces espaces permettent aux élèves d’avoir accès plus facilement à des ressources pédagogiques variés ainsi que de pouvoir communiquer et collaborer avec les acteurs de l’éducation à travers le numérique.

Ainsi, ils contribuent à la réussite scolaire des lycéens. C’est pourquoi de nombreux lycées disposent de leur propre plateforme comme les établissements de la Région Grand-Est qui ont accès à l’environnement de travail MNB. Si vous désirez en savoir plus sur Mon Bureau Numérique et ses nombreuses fonctionnalités, nous vous proposons de cliquer sur le lien.

Les applications Google

Afin d’améliorer la scolarité des étudiants, Google a mis en place différentes applications très utiles. Parmi elles, on peut citer :

Google Classroom : possibilité de créer des classes virtuelles entre élèves et professeurs et de partager des documents, etc.

Google Drive : Outil permettant de stocker des fichiers, de les partager, de les synchroniser, etc.

Google Docs/Sheets/Slides : ils permettent la création de contenus variés et leur modification (documents textes, tableaux, diaporama en ligne…).

La plateforme d’apprentissage kahoot

Kahoot est une plateforme éducative extrêmement ludique qui permet aux élèves de réviser et d’apprendre à travers des jeux et des quiz interactifs. Cet outil comporte de nombreux avantages pour les lycéens. Il stimule leur motivation et leur esprit d’équipe. Avec son utilisation, les élèves s’ennuient moins et se montrent plus engageants en cours.

Les applications d’apprentissage de langues étrangères comme Duolingo

Dans la liste des applications utiles aux lycéens, il est important d’intégrer des outils d’apprentissage de langues étrangères à l’exemple de Duolingo. L’outil est à la fois ludique et gratuit. Grâce à Duolingo, les étudiants peuvent :

Tester leurs connaissances en langue

Identifier leurs lacunes

Mémoriser les informations essentielles plus facilement.

La plateforme utilise un système de gamification pour motiver les élèves à apprendre.

L’application Forest pour aider à prendre de bonnes habitudes

Nous terminerons cet article par vous parler de l’application Forest qui peut être très bénéfique pour les étudiants. En effet, grâce à cet outil, les élèves peuvent rectifier leurs mauvaises habitudes numériques. Car le but de l’application est de permettre à ses utilisateurs de réduire leur temps d’écran en échange de la plantation d’arbres.

Ainsi, elle aide les élèves à optimiser leur productivité et à se concentrer sur leurs études. À la fois ludique et écologique, Forest peut être un atout majeur pour la vie scolaire des lycéens.

Conclusion

En résumé, les applications d’apprentissage pour étudiants sont nombreuses et diversifiées. Parfois innovants, ludiques et même écologiques, ces outils sont une véritable révolution dans la vie d’un étudiant.