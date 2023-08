Xbox ne se résumera pas qu’au Game Pass

Des inquiétudes légitimes battues en brèche. Alors que les jeux Xbox sont disponibles sur toujours plus de supports (PC, Nvidia GeForce, TV Samsung…), le patron de la branche gaming de Microsoft a tenu à rassurer en expliquant que Xbox, ce n’est pas que le Game Pass, ce catalogue en ligne s’inspirant de Netflix.

“Disponible à la vente”

“En ce qui concerne le Game Pass, il n’est pas forcément vrai que tous les studios de développement voient le Game Pass et se disent « c’est une opportunité pour moi ». Par exemple, si le jeu est un AAA à succès qui dispose d’un budget marketing de plusieurs millions de dollars, et que cela fait partie de votre modèle, je comprends tout à fait que vous ne souhaitiez pas proposer votre jeu day one dans un service d’abonnement, je n’ai aucun problème avec ça“, a-t-il dit lors d’une interview à IGN.

“Chaque jeu qui est dans le Game Pass est disponible à la vente, donc nous n’essayons pas de transformer le monde en un monde d’abonnement uniquement, je le promets, ce n’est pas notre plan. Mais nous pensons que c’est un excellent modèle pour certaines équipes, et pour d’autres équipes qui décident que ce n’est pas le bon modèle pour elles, que ce soit maintenant ou à l’avenir, il n’y a pas de problème non plus“, a-t-il ajouté.