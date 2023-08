Xbox Game Pass : Age of Empires IV débarque par surprise sur le service de Microsoft

C’est décidément une belle année pour Microsoft. La firme de Redmond, qui va lancer dans quelques jours le tant attendu Starfield sur Xbox Series et PC, vient de faire une belle surprise à ses abonnés du Game Pass. Le service similaire à Netflix a effectivement vu débarquer hier soir, en pleine ouverture de la Gamescom, Age of Empires IV.

Jouable à la manette

Le jeu était déjà disponible sur PC et dans le PC Game Pass depuis désormais deux ans. Mais il faisait encore défaut à la console de Microsoft. Il est donc arrivé sur Xbox Series X, S et Xbox One en digital ou directement sur le Game Pass.

Le jeu a été complètement retravaillé pour être joué à la manette. Des roues d’accessibilité ont été mises en place, tout comme dans Age of Empires II : Definitive Edition, déjà disponible sur Xbox. Age of Empires IV vous permet de jouer avec jusqu’à sept amis. Bref, bravo Microsoft !