Netflix teste le streaming de jeux sur TV, PC et Mac

Vous n’êtes pas sans savoir que Netflix veut se lancer dans le jeu vidéo. Le service de streaming propose depuis 2021 des jeux, parfois produits par ses soins, mais uniquement sur smartphones et tablettes. Aujourd’hui, ils arrivent sur téléviseurs, PC et Mac, grâce à une phase de test.

Deux jeux disponibles

“Cette version bêta limitée a pour but de tester notre technologie de streaming de jeux et notre contrôleur, et d’améliorer l’expérience des membres au fil du temps. Les jeux sur le téléviseur fonctionneront sur certains appareils de nos partenaires initiaux, notamment : les appareils Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, LG TV, Nvidia Shield TV, les appareils et téléviseurs Roku, les téléviseurs connectés de Samsung, et Walmart ONN. D’autres appareils seront ajoutés au fur et à mesure“, indique Netflix.

Les jeux Netflix disponibles sont Oxenfree et Molehew’s Mining Adventure. En bref, vous n’irez pas bien loin en termes de gaming, mais c’est un premier pas.