Notre avis sur Coquesdeluxe : Test de la coque ultra fine pour iPhone 14

La protection de mon iPhone a toujours été une priorité pour moi. Cependant, il y a un dilemme constant : comment préserver son élégance tout en le protégeant efficacement ? En tant qu’amateur fidèle qui se procure le dernier iPhone chaque année dès sa sortie, le fait de devoir le camoufler ensuite dans une coque, même pour sa protection, ne me paraît guère idéal.

Fort heureusement, les Coques Ultra Fines de Coquesdeluxe, sont là pour résoudre ce dilemme. Ainsi, lorsque j’ai eu l’opportunité de passer en revue les coques fines de Coquesdeluxe conçues spécifiquement pour l’iPhone 14 Pro Max, je me suis empressé d’en profiter.

Dans les paragraphes qui suivent, nous plongerons dans l’univers de trois modèles de coques de la marque Coquesdeluxe : les Coques Ultra Fines en Noir Intense et en Blanc Givré, ainsi que la Coque Transparente souple en silicone prévue pour l’iPhone 14 Pro Max.

La coque Ultra Fine de Coquesdeluxe en Blanc Givré et Noir Intense

Si vous détestez les coques encombrantes, alors vous allez adorer La coque Ultra Fine de Coquesdeluxe. La coque est disponible en plusieurs couleurs différentes, toutes offrant une apparence et une sensation distinctes à votre appareil. Ma préférée est la Coque Transparente Givré. L’autre coque que j’ai examinée est celle en Noir intense, qui a également un très bon rendu à mon avis.

Grâce à son design fin à seulement 0,3 millimètres, vous ne ressentirez pas beaucoup de différence lorsque vous utiliserez votre iPhone avec ou sans cette coque. À l’arrière, vous disposez d’une élégante élévation pour la caméra arrière, qui la protège des rayures lorsque l’appareil est posé sur une surface plane. La coque comporte également des découpes pour le bouton d’alimentation, les boutons de volume, les ports Lightning et de petites ouvertures pour la grille du haut-parleur.

Grâce à son poids plume et à son design fin, la coque fine est conçue uniquement pour protéger votre appareil contre de légères chutes. Ne vous attendez donc pas à une protection robuste. Cela étant dit, elle fait un très bon travail pour protéger l’iPhone de tous les côtés et prévient tout dommage causé par les rayures et les éraflures du quotidien.

Une autre chose que j’aimerais souligner à propos de la Coque Fine de Coquesdeluxe pour iPhone 14 Pro Max est que, en plus de son design, cette coque ne porte aucun logo ni aucune décoration, offrant ainsi à l’utilisateur une coque au look épuré.

Les Coques Ultra Fines ne contiennent pas d’aimant pour la compatibilité avec MagSafe. Cependant, les coques elles-mêmes sont entièrement compatibles avec MagSafe grâce à leur épaisseur super fine.

La Coque Transparente en silicone de Coquesdeluxe pour iPhone 14 Pro Max

Alors que tous les modèles d’iPhone 14 Pro Max de Coquesdeluxe arborent un design minimaliste, si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, vous pouvez opter pour la Coque Transparente Coquesdeluxe. Celle que j’ai testée était la version Transparente Souple. Comme son nom l’indique, cette coque arbore un design clair et transparent qui vous permet d’admirer le design de votre appareil Apple à travers la coque.

Cette coque est parfaite pour ceux qui souhaitent une protection complète pour leur iPhone sans masquer la couleur ou le design propre à l’appareil. Un autre avantage de la Coque Transparente Coquesdeluxe est qu’elle offre une meilleure protection et un meilleur amortissement pour l’iPhone par rapport à ses versions plus fines que nous avons examinées précédemment.

Le silicone premium utilisé dans la conception de la coque garantit que les dommages causés par les chutes n’atteignent pas votre appareil, tout en restant relativement léger et fin. Une autre chose que j’apprécie particulièrement dans cette coque est qu’elle ne comporte aucun logo ou marque, offrant ainsi une coque au design sobre qui ne gâche pas l’esthétique de votre iPhone.

La Coque Transparente Coquesdeluxe pour iPhone 14 Pro Max présente toutes les caractéristiques nécessaires pour offrir une protection adéquate à un iPhone. Cela inclut des éléments essentiels tels que des bords surélevés pour les caméras arrière, des bords surélevés à l’avant pour protéger l’écran, des boutons recouverts pour des pressions douces sur les boutons et une protection pour la partie inférieure de l’appareil, ainsi que des découpes pour le port de charge et les grilles des haut-parleurs.

Cependant, un élément qui m’a semblé manquer à cette coque était un coussin d’air sur les quatre coins de la coque. L’absence de ces coins signifie une protection moindre en cas de chute de votre iPhone sur le sol et de contact avec l’un de ses coins en premier.

Dans l’ensemble, je recommande vivement la Coque Transparente de Coquesdeluxe pour iPhone 14 à toute personne recherchant une bonne protection pour son appareil sans masquer son design.

Conclusion

Je suis très impressionné par les coques de Coquesdeluxe, en particulier les coques Ultra fines pour iPhone 14 Pro Max. Elles cochent toutes les cases nécessaires : fines, élégantes, minimalistes, légères et qui protègent l’appareil de tous les côtés. Bien qu’elles ne fournissent pas une protection de qualité militaire à votre appareil, elles font un travail adéquat pour le protéger des incidents du quotidien.

De plus, restez à l’affût, car Coquesdeluxe prévoit de lancer la Coque en cuir de luxe pour iPhone 15. Cette nouvelle gamme promet d’allier style et qualité premium pour les utilisateurs exigeants.

En conclusion, je continuerai à utiliser ces coques fines sur mon iPhone 14 que j’utilise au quotidien, et je les recommande à toute personne recherchant une coque sobre et épurée.

Prix et Disponibilité

Vous pouvez acheter les Coques Ultra Fines de Coquesdeluxe dans la couleur de votre choix sur le site officiel de Coquesdeluxe où elles sont disponibles au prix de 29.99 €.

La Coque Transparente de Coquesdeluxe pour iPhone 14 Pro Max est également disponible au prix de 29.99 €.