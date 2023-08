Playstation développe Cronos, un projet de cloud en 4K

Playstation en collision frontale avec Xbox. Le géant japonais Sony serait en train de développer une toute nouvelle solution de cloud gaming, dont le nom de code est actuellement Chronos, si l’on en croit les informations du média Insider Gaming.

Tous les jeux en 4K

Cette solution va donc concurrencer de face le Xbox Cloud Gaming, actuellement disponible en bêta sur à peu près toutes les plateformes, mais les télévisions connectées Samsung. Sony développerait Cronos depuis désormais cinq ans, et compterait lancer la solution d’ici mars 2024.

Là où le projet s’avère intéressant, c’est qu’il permettrait le streaming des jeux en 4K. Bien sûr, il faudra une bonne connexion internet, mais avec la fibre, cela devrait passer. Tous les jeux PS5 possédés ainsi que les jeux du Playstation Plus devraient pouvoir être streamés. Les services pourraient lire jusqu’à 5 Go/seconde avec une latence inférieure à 1 ms. Enfin, Playstation veut intégrer Cronos à l’abonnement Playstation Premium, et non pas Extra. En bref, sacré programme. Tout ceci reste toutefois une rumeur.