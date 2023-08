Disney + perd 12 millions d’abonnés en un trimestre

Une chute vertigineuse. Le service de streaming Disney + a perdu pas moins de 12 millions d’abonnés lors du second trimestre 2023, d’après les résultats trimestriels dévoilé par la firme de Bob Iger, passant de 157,8 millions d’abonnés fin mars à 146,1 millions fin juin. Et la cause n’est pas forcément celle que l’on croit.

Départs d’abonnés indiens

Ces départs seraient en effet dûs à la perte des droits de retransmission du championnat national de cricket en Inde. Les abonnés indiens ont donc fui la plateforme, engrangeant des millions de désabonnements. Evidemment, l’Inde n’est pas la seule responsable puisque le nombre d’abonnés a aussi diminué de 1% aux Etats-Unis.

Le chiffre d’affaires du service est toutefois en légère hausse, à 22,3 milliards de dollars. Disney compte sur l’augmentation du prix des abonnements pour continuer à être rentable. Mais le géant pourrait être confronté à la grève des scénaristes américain, qui pourrait bien bloquer l’arrivée de nouveaux programmes.