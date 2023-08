Netflix lance une manette virtuelle pour jouer aux jeux vidéo sur TV

Netflix poursuit son incursion dans l’impitoyable univers du jeu vidéo. La plateforme de streaming de séries télévisées et de films a déjà créé son propre studio de développement. La plateforme a en effet développé plusieurs jeux sur ses séries originales, comme Stranger Things, Narcos ou La Casa de Papel. Et le service a plusieurs dizaines de jeux en développement.

Boutons classiques

Tous ces jeux sont disponibles sur smartphone, mais Netflix veut désormais proposer aux utilisateurs de jouer sur télévision, comme ce que proposent la Playstation 5 et la Xbox Series. Pour ce faire, le géant du streaming propose une nouvelle manette virtuelle, disponible sur l’App Store. Vous pouvez ainsi transformer votre smartphone en manette de jeux. Les boutons A, X, Y et B sont disponibles comme sur Nintendo Switch et Xbox.

D’après certains chiffres affichés il y a quelques mois, moins de 1 % des utilisateurs de la plateforme profitaient des jeux offerts. Les jeux Netflix n’ont donc pour l’heure pas trouvé leur public. Il faut dire que l’experience gaming est infiniment supérieure sur Playstation, Xbox ou PC. Du moins pour l’instant…