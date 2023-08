Starfield : la date du pré-téléchargement et le nombre de Go révélé

Vous l’entendez, ce mastodonte qui approche ? Le géant Starfield, exclusivité Microsoft, débarque très bientôt sur Xbox Series et PC. Sa date de sortie est fixée au 6 septembre prochain, et peut être avancée au 1er septembre pour ceux qui souhaiteraient payer quelques dizaines d’euros en plus pour profiter de la version premium. En bref, à moins d’un mois de la sortie, de nouvelles infos ont été révélées sur le jeu événement qui nous promet de visiter 1000 planètes et de nous faire vivre la plus grande aventure space opéra jamais créée dans le gaming.

Préload le 9 août

Ainsi, la date de pré-téléchargement, qui va vous permettre de télécharger l’intégralité du jeu avant sa sortie pour y jouer le jour J, a été révélée. Et elle est suffisamment proche pour permettre à tout un chacun de tout installer avant la sortie officielle du jeu. Si l’on en croit les informations publiées par Amazon sur la fiche du bundle Xbox Series S + Starfield Standard Edition, le “preload” sera disponible le 9 août 2023. On ne sait pas l’heure exacte, mais possiblement minuit.

Autre information, Starfield va peser la colossale taille de… 125 Go. C’est énorme, surtout pour un jeu solo, encore plus pour un jeu next gen. Rappelons que la Xbox Series S originale ne dispose que de 364 Go de stockage interne, donc n’hésitez pas à supprimer quelques jeux…