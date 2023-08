Starfield : en l’achetant sur Xbox, vous pourrez aussi y jouer sur PC !

C’est une bien bonne nouvelle pour le jeu vidéo événement de ce mois de septembre. Le tant attendu Starfield, du studio de développement mythique Bethesda Softworks, va profiter du Xbox Play Anywhere, une fonctionnalité qui fait du bien dans cette industrie marquée par les coups bas en tout genre pour vider le porte-feuille des joueurs.

Sauvegarde partagée

Cela faisait l’objet de rumeurs, mais c’est désormais certain, Starfield profitera de cette belle fonctionnalité. La mention Xbox Play Anywhere est en effet apparue sur la page dédiée au jeu sur le Microsoft Store. Mais qu’est-ce que le Xbox Play Anywhere ? C’est tout simplement la possibilité de n’acheter qu’une seule copie d’un jeu pour y jouer à la fois sur Xbox et sur PC, via la version du Microsoft Store PC (pas sur Steam !). La sauvegarde sera d’ailleurs partagée entre les deux supports, ce qui est bienvenue pour un jeu aussi riche.

Rappelons cependant que l’achat unique du jeu pour jouer sur PC et Xbox ne fonctionne qu’avec les achats dématérialisés. Si vous achetez Starfield en édition physique sur Xbox Series X, vous pourrez seulement en profiter sur ce support. Le titre sera disponible le 6 septembre 2023 sur Xbox Series X, S et PC, ainsi que dans le Game Pass.