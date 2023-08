Capcom dévoile les chiffres de ventes hors-norme de ses licences

S’il y a bien un éditeur de jeux vidéo qui s’en sort particulièrement bien en ce moment, c’est Capcom. L’éditeur japonais a publié les chiffres de ventes de ses licences les plus populaires, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont faramineux. Le Nippon en a profité pour mettre à jour les chiffres de ventes de ses jeux.

Succès pour Monster Hunter et Resident Evil

On a ainsi appris que Monster Hunter Rise, célèbre jeu de chasse aux monstres, vient d’atteindre les 13,2 millions d’unités écoulées, contre 13 millions il y a plus d’un mois. Son extension Sunbreak dépasse, quant à elle, les 6,1 d’exemplaires vendus. Quant à Monster Hunter World, sorti en 2017, il a trouvé 19 millions de preneurs, rien que ça. L’extension Iceborne s’est vendue à 10,5 millions d’unités, soit 300 000 unités supplémentaires au cours du premier trimestre de l’exercice fiscal 2023-2024.

Capcom a également souligné que Resident Evil 2 Remake a atteint les 12,6 millions de ventes, et Resident Evil 7 12,4 millions de ventes. Les derniers opus en date, à savoir Resident Evil 8 Village et Resident Evil 4 Remake, ont respectivement vendu 8,3 millions et 5 millions de copies. Rappelons qu’un nouvel opus de la saga Monster Hunter pourrait bientôt sortir (peut-être début 2024), et que Resident Evil 9 est déjà en cours de développement.