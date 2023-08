Xbox : Forza Motorsport et Stalker 2 seraient jouables à la Gamescom

Et si la sortie de Stalker 2 était plus proche que prévue ? Alors que le salon de jeux vidéo Gamescom était quelque peu en retrait ces dernières années, l’événement pourrait reprendre du poil de la bête lors de édition 2023, qui aura lieu dans quelques jours. Microsoft a d’ailleurs annoncé une présence massive sur le salon, et plusieurs de ses jeux seraient jouables dans les couloirs de la foire.

Développement compliqué

Selon des informations du toujours bien renseigné Tom Henderson, au moins trois jeux Xbox seraient jouables : Towerborne, Forza Motorsport, et surtout Stalker 2. La présence de ce dernier est étonnante, au vu des difficultés de développement engendrées, notamment, par la guerre en Ukraine. Si le jeu est effectivement présent, on peut espérer une date de sortie d’ici pas trop longtemps…

Bien sûr, l’information est à prendre avec des pincettes. Il faudra attendre quelques jours pour voir si elle se confirme, puisque le lancement de la Gamescom aura lieu du 23 au 27 août 2023. Des annonces sont également attendues, notamment durant la conférence d’ouverture du salon. L’Opening Night Live sera diffusée le 22 août prochain.