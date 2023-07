Twitter vs Threads : Elon Musk en guerre avec Meta

Le lancement de Threads a été couronné de succès, ce qui a suscité une réaction de la part d’Elon Musk. En effet, le milliardaire a menacé d’entamer des poursuites judiciaires contre Meta, les accusant de vol de secrets commerciaux.

Meta visé par des accusations de la part d’Elon Musk

Elon Musk et ses avocats ont adressé une lettre formelle à Meta. Ils accusent la société d’avoir volé des secrets industriels de Twitter pour assurer le succès du lancement de Threads. X Corp, le nouveau nom de l’entreprise d’Elon Musk, accuse Meta d’avoir recruté un grand nombre d’anciens employés de Twitter pour participer à la création de Threads.

Ces employés avaient été licenciés par Elon Musk lors de l’acquisition de Twitter en novembre 2022. Il s’est même moqué publiquement en déclarant : “Je m’excuse d’avoir viré ces génies. Leur talent sera sûrement très utile ailleurs”.

Cependant, il ne se doutait certainement pas que son concurrent direct allait profiter de ces talents. Selon Twitter, les recrutements effectués par Threads auraient conduit à l’acquisition illégale de secrets industriels. Grâce aux connaissances des anciens ingénieurs de Twitter, le développement de Threads aurait pris quelques mois seulement.

Le propriétaire de Twitter avertit Meta

Depuis l’acquisition de Twitter pour 40 milliards de dollars par Elon Musk, la plateforme a connu une baisse de ses revenus publicitaires. Cette situation a conduit plusieurs acteurs tels que Mastodon, Substack ou Bluesky a tenté de concurrencer le réseau social. Toutefois, aucun d’entre eux n’a réussi à s’imposer réellement. En revanche, Threads a déjà attiré plus de 30 millions d’utilisateurs, y compris des célébrités.

La lettre adressée à Meta n’est pas une poursuite en justice, mais plutôt un avertissement. Elle stipule que Twitter se réserve le droit de déposer une plainte devant un tribunal fédéral si elle estime que Meta continue de violer sa propriété intellectuelle. Ce courrier vise à rappeler à Meta qu’il n’est pas autorisé à collecter les données publiques de Twitter.

Actuellement, lors de l’inscription sur Threads, il est déjà possible d’importer ses abonnés depuis Instagram. Par ailleurs, de nombreux utilisateurs demandent également la possibilité d’importer leurs abonnés depuis Twitter. C’est précisément cette action que Elon Musk cherche à empêcher à tout prix.

Tensions juridiques entre Meta et Musk

En outre, les avocats de Twitter exigent que Meta conserve tous les documents liés au recrutement des anciens employés de Twitter et au développement de Threads. Ces documents pourraient être utilisés comme preuves en cas de procès potentiel et pourraient révéler certains secrets de Meta. Par ailleurs, le procès fédéral entre Microsoft et la FTC a permis de divulguer des secrets de l’industrie du jeu vidéo. Cependant, retenez qu’il s’agit simplement de menaces de la part d’Elon Musk, et rien de plus.