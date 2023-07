Samsung Galaxy A14 4G vs Galaxy A14 5G : lequel acheter ?

Quelles sont les différences entre les deux modèles Galaxy A14 de Samsung ? La 5G est-elle la seule nouveauté du modèle 5G ? Nous vous apportons toutes les informations dont vous avez besoin. La différence entre le Galaxy A14 4G et 5G réside-t-elle simplement dans le fait que l’un est compatible avec la 5G et l’autre non ? Oui et non, la situation est un peu plus complexe. Voyons les détails.

Une différence majeure se cache derrière l’écran

Le Galaxy A14 5G ne se distingue pas par sa puissance. Or, son homologue 4G est encore moins performant. En effet, il abandonne un écran 90 Hz au profit d’un écran 60 Hz.

Une autre différence notable réside dans la puce. En effet, les SoC (System-on-Chip), les composants qui équipent les smartphones, sont généralement conçus avec un modem spécifique pour la 4G ou la 5G. Pour réduire les coûts, les modèles 4G ont tendance à opter pour des puces spécialisées.

Il en résulte une différence significative entre ces deux modèles. Le Galaxy A14 5G est équipé d’une toute nouvelle puce Exynos 1330 de 5nm. Le modèle 4G, quant à lui, est équipé d’une puce Exynos 850 de 8nm. De plus, le A14 5G bénéficie de la certification Bluetooth 5.2, alors que le 4G est limité à la version 5.1.

En termes de performances, il n’existe pas de modèle A14 4G avec 8 Go de RAM. Seules des variantes avec 4 Go et 6 Go de mémoire vive sont proposées. Le A14 5G, quant à lui, comprend un modèle avec 8 Go de RAM.

Comparaison des modèles Galaxy A14 4G et 5G : détails surprenants, différences de prix

De manière plus anecdotique, le modèle 4G présente une amélioration sur le papier en termes de photographie. Il remplace le capteur de profondeur de 2MP du A14 5G par un objectif ultra grand angle beaucoup plus pratique. Bien qu’il plafonne à 5 MP, cela représente tout de même un léger avantage.

Il y a une dernière différence de conception à noter. Bien que les dos des deux téléphones se ressemblent, ils ne bénéficient pas du même traitement. Le Galaxy A14 5G a un effet granuleux et pointillé, alors que le A14 4G est strié de haut en bas. Ce n’est pas suffisant pour faire un choix en faveur de l’un ou l’autre, mais c’est bon à savoir.

Bien sûr, il ne faut pas oublier le prix. Le Galaxy A14 5G est généralement un peu plus cher, avec un prix de départ de 250 euros, tandis que le A14 4G démarre à 219 euros. Actuellement, ils sont respectivement proposés à 219 et 200 euros.