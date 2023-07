Jeux vidéo sur Mac : bientôt une réalité avec macOS Sonoma?

Apple est en train d’expérimenter un outil de portage de divertissement permettant aux développeurs de publier leurs jeux Windows sur macOS Sonoma. La version bêta a bénéficié d’une mise à jour et les performances observées sont très encourageantes.

L’essentiel à savoir sur le nouveau système d’exploitation d’Apple

Les jeux vidéo sur Mac ont toujours posé des problèmes. Cela est dû au manque d’outils natifs permettant aux développeurs de faire des portages depuis Windows ainsi que l’architecture SoC. Cependant, Apple semble déterminer à attirer le cœur des joueurs vers macOS Sonoma, la prochaine version de leur système d’exploitation pour Mac. Néanmoins, avec le Game Porting Tool en bêta, le processus de portage des jeux sur les ordinateurs Apple sera plus facile.

Il est important de noter que cet outil est basé sur Wine, une plateforme open source qui permet d’exécuter des jeux Windows sur des systèmes Linux ou macOS. Selon les informations fournies par 9to5Mac, le Game Porting Tool va au-delà de Wine. En effet, il permet de convertir de DirectX12 en Métal 3. Récemment, une mise à jour de la version bêta de cet outil, la 1.0.2 a été rendue publique par Apple.

Désormais, tout utilisateur capable de manipuler le terminal de commande peut désormais le tester. Toutefois, il est nécessaire d’installer au préalable la dernière version bêta de macOS Sonoma et de s’inscrire au programme des développeurs d’Apple. Il convient également de souligner qu’une première version bêta publique du système sera disponible ce mois-ci, avant sa sortie officielle prévue pour cet automne.

Les améliorations apportées sur les jeux sur Mac

Le célèbre youtubeur Andrew Tsai a récemment effectué des tests sur divers jeux et a constaté des améliorations significatives. Il a mentionné qu’avec un Mac doté de la puce M1 Max, le taux de rafraîchissement d’Elden Ring est passé de 26 à 32 FPS. Pour Cyberpunk 2077 sous Mac M2 Ultra, les performances sont passées de 8 à 18 FPS grâce à la dernière version du Game Porting Tool.

Toutefois, il a été constaté que la compatibilité avec les puces Ultra semble moins optimale qu’avec les autres modèles. Selon les tests d’Andrew Tsai par exemple, les jeux fonctionnent mieux sur des puces moins puissantes. Cette situation pourrait être liée à des problèmes de compatibilité, étant donné que les puces Ultra sont une fusion de deux puces Max en une seule. Par exemple, avec une puce M1 Max, il est possible de faire tourner Cyberpunk 2077 à 40 images par seconde.

De plus, d’autres jeux tels que Horizon Zero Dawn et Resident Evil 2 sont désormais compatibles avec le Game Porting Tool. Pour l’instant, les jeux avec les paramètres graphiques poussés au maximum peuvent être difficiles à jouer malgré les efforts d’Apple. Par ailleurs, les développeurs travaillent sur des optimisations afin de résoudre ce problème.