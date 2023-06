Le gouvernement veut taxer le streaming musical

Que ne veut pas taxer l’Etat ? Le gouvernement souhaiterait mettre en place une taxe sur les revenus du streaming si la filière musicale ne s’accorde pas sur de nouvelles voies de financement de la création, a indiqué Emmanuel Macron à l’occasion de la fête de la musique.

Si l’harmonie n’est pas trouvée au 30 septembre, « le gouvernement se réservera la possibilité de saisir le Parlement d’une contribution obligatoire des plateformes de streaming » musical, indique un communiqué de l’Élysée. Le chef de l’État a demandé à la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak de réunir « sans délai l’ensemble des acteurs de la filière ».

L’industrie s’insurge

« Après avoir empêché la guerre en Ukraine et refondé la France en cent jours, le président Macron s’attaque au streaming » a taclé sur Twitter Bertrand Burgalat, président du Snep (Syndicat national de l’édition phonographique). Son syndicat a dénoncé sur les réseaux sociaux « un nouvel impôt de production, injuste, qui mettrait en risque toute la chaîne de valeur de la musique enregistrée, les plateformes françaises et européennes, les artistes, les auteurs, les compositeurs, les éditeurs et les producteurs ».

Même son de cloche du côté du Syndicat des éditeurs de service de musique en ligne : « Alors que nos services de streaming musical français et européens souffrent d’une concurrence déloyale des GAFA, qui ne contribuent pas à la même hauteur que nous au financement de l’industrie musicale, nous craignons les conséquences catastrophiques de cette taxe sur le streaming musical, sur les ayants droits et finalement sur la création.»

Le gouvernement s’appuie sur un rapport du sénateur Julien Bargeton. Il préconise une taxe de 1,75% sur les revenus du streaming musical payant et celui gratuit financé par la publicité. De nouvelles sources de financement sont nécessaires pour « préserver la souveraineté culturelle française » et assurer « une juste rémunération des artistes et des créateurs », a souligné l’Élysée, souhaitant aussi que cette manne soutienne « l’innovation et l’exportation ».