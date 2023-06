D’ici 2027, tous les smartphones seront équipés d’une batterie amovible en Europe

C’est la nouvelle règle que la Commission européenne vient d’adopter pour le plus grand bonheur des consommateurs. Les parlementaires européens ont voté à la quasi unanimité un projet de loi qui obligera très bientôt les fabricants de smartphones à proposer des appareils dotés d’une batterie amovible, et donc non plus soudée aux composants du téléphone. Dès 2027, les nouveaux smartphones devront être vendus avec une batterie amovible.

Lutte contre l’obsolescence programmée

Ce projet vise à lutter contre l’obsolescence programmée. Mais également à aider les consommateurs lorsqu’il faut réparer son smartphone, puisque le changement de batterie chez un réparateur agrée coûte généralement assez cher ! Et au vu du prix, les clients préfèrent souvent changer leur téléphone plutôt que de le réparer…

Le projet de loi européen ne s’arrête pas là : dès 2031, les fabricants de mobile devront considérablement améliorer le taux de recyclage des accumulateurs des batteries, soit 80% du lithium et 95% des métaux en provenance du recyclage. Cela bénéficiera au marché du reconditionné…