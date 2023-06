Les effets des smartphones sur les niveaux de testostérone

La testostérone est une hormone essentielle pour tout homme qui tente de concevoir un enfant. Lorsqu’un individu a un taux de testostérone faible, la fécondation devient difficile pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, un faible taux de testostérone peut s’accompagner d’une baisse de la libido et parfois de problème d’érection. Cependant, même si tout semble fonctionner correctement, un faible taux de testostérone peut interférer avec la fécondation en perturbant les étapes finales du développement des spermatozoïdes. À l’inverse, un taux anormalement élevé d’hormones mâles est une des causes de l’éjaculation précoce.

Un article du Dr Agarwal de la Clinique de Cleveland explique qu’à l’intérieur des testicules, des cellules spécialisées appelées cellules de Leydig produisent de la testostérone. La production de celle-ci a lieu lorsque le taux de testostérone dans le sang tombe en dessous d’un certain seuil et que le cerveau signale aux cellules de Leydig d’en produire davantage.

Ceci est important car la testostérone maintient et régule le développement des spermatozoïdes dans les testicules. Lorsque les spermatozoïdes n’atteignent pas leur pleine maturité en raison d’une irrégularité de la testostérone, la fécondation devient de plus en plus difficile.

Pour des raisons éthiques, il est difficile de mener des expériences sur des populations humaines concernant les niveaux de testostérone et l’exposition aux smartphones. De nombreuses recherches établissent un lien entre l’exposition aux téléphones portables et la détérioration de la santé des spermatozoïdes.

Le fait de demander à des hommes d’exposer leurs testicules aux radiations des smartphones à titre expérimental afin d’analyser les variations des niveaux de testostérone n’est évidemment pas une approche approuvée par l’OMS ou d’autres organismes de réglementation de la santé.

C’est pourquoi les expériences sur le niveau de testostérone et l’exposition aux téléphones portables sont généralement menées sur des animaux, notamment des rats et des lapins. Ce n’est pas la solution idéale et il existe des différences biologiques. Par exemple, les rats peuvent retirer leurs testicules relativement loin dans leur cavité abdominale, évitant ainsi l’exposition la plus directe.

Par conséquent, lorsque la recherche montre qu’il y a une diminution des niveaux de testostérone chez le rat après une exposition de 30 minutes par jour pendant 3 mois à un smartphone, et qu’il y a des diminutions encore plus significatives de la testostérone si cette exposition est augmentée à 60 minutes par jour, il n’est pas difficile d’imaginer le type d’effet créé par l’exposition à un téléphone mobile dans la poche d’un pantalon pendant des années.

Une recherche sur les lapins effectuée par l’École de santé publique de Téhéran a également apporté des preuves supplémentaires des effets néfastes de l’exposition aux rayonnements électromagnétiques sur la testostérone. Les lapins ont été exposés 2 heures par jour pendant 2 semaines à une antenne unipolaire produisant 950 Hz à une puissance de 3 watts ou de 6 watts, conditions reproduisant les radiations standard des smartphones.

Les lapins témoins ont mesuré en moyenne 12,02 concentrations de testostérone, les lapins de 3 watts 1,64 concentration et le groupe de 6 watts 0,667 concentration. L’exposition a ainsi entraîné une réduction spectaculaire de la concentration de testostérone.

La recherche sur la testostérone est délicate. Elle est soumise à des contraintes éthiques. Ce qui n’est pas difficile, cependant, c’est de reconnaître que même si la recherche ne peut pas être menée directement sur les humains, des résultats significatifs ont été obtenus à partir d’études sur les animaux. Il est essentiel de maintenir les spermatozoïdes en bonne santé. La testostérone est l’un des éléments essentiels au bon développement des spermatozoïdes, et l’exposition aux téléphones portables est donc préjudiciable.