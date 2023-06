Le jeu vidéo Avatar se dévoile enfin, avec une date de sortie

La licence Avatar est l’une des prolifiques de l’histoire du cinéma. Alors pourquoi ne pas la porter dans le secteur culturel qui engrange le plus d’argent au monde ? Avatar : Frontiers of Pandora s’est révélé hier soir lors du fameux Ubisoft Forward, lors duquel l’éditeur de jeux vidéo français a aussi montré un jeu Star Wars prometteur. Une vidéo de gameplay de plus de six minutes a ainsi été montrée.

Comme Far Cry

Le jeu s’avère être en première personne, et reprendre un bon paquet des mécaniques déjà vues dans les derniers Far Cry… pour le meilleur et pour le pire. « Na’vi enlevé par la corporation militaire humaine connue sous le sigle RDA, vous avez été entraîné et modelé pour servir sa cause », indique Ubisoft. « Quinze ans plus tard, vous êtes enfin libre, mais vous êtes comme un étranger dans votre propre monde. Retissez les liens avec votre héritage perdu, découvrez ce qu’être Na’vi signifie vraiment et rejoignez d’autres clans pour protéger Pandora face à la RDA ».

Rien de nouveau sous le soleil donc niveau scénario, mais le jeu promet des séquences de gameplay comme au cinéma, avec des montures locales à chevaucher, à terre comme dans le ciel. Cela fait quelques temps qu’Ubisoft parle de ce jeu, puisque la toute première bande-annonce date de juin 2021. Le titre a ensuite été repoussé à 2022, puis en cette fin 2023, le PDG d’Ubisoft Yves Guillemot souhaitant « proposer quelque chose de parfait ». Alors, quelle date pour Avatar ? Le 7 décembre 2023, sur PS5, Xbox Series et PC.