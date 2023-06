Découvrez les nouveaux écouteurs PlayStation de Sony 

Sony a récemment présenté des écouteurs innovants pour la PS5. Ils se distinguent par une technologie sans fil, une station de charge en forme de PS5 avec une bande LED. Ils peuvent être connectés à un PC et à un smartphone via Bluetooth et ont un design fonctionnel avec deux boutons de volume.

Mercredi dernier, Sony a tenu une conférence au cours de laquelle plusieurs annonces concernant la PS5 ont été faites. Outre de nouveaux jeux, l’entreprise a également dévoilé du matériel. Parmi les nouveautés, on trouve le Project Q, une console portable, ainsi qu’un casque avec une station de recharge qui rappelle la forme de la PS5.

Le design du boîtier est vraiment impressionnant

Le boîtier de recharge est une version miniature de la console PlayStation 5. De plus, Sony a ajouté une bande LED pour indiquer l’état de charge du casque, ce qui donne à cette imitation une touche d’élégance.

Parlons maintenant des écouteurs eux-mêmes. D’un point de vue technique, ils sont équipés d’une “nouvelle technologie sans fil développée par Sony“. Cette technologie promet une transmission audio de haute qualité et à faible latence depuis une PlayStation 5. Malheureusement, Sony n’a pas donné de détails sur la qualité du son ni sur la norme sur laquelle cette technologie est basée.

Détails des nouveaux écouteurs de Sony

Il n’est pas précisé si un dongle USB sera inclus pour une utilisation avec un PC. Sony assure toutefois que les écouteurs seront compatibles avec les ordinateurs. De plus, ils sont également compatibles avec les smartphones grâce à leur prise en charge Bluetooth. Autre détail pratique : chaque écouteur est doté de deux boutons de volume sur le dessus. Les utilisateurs n’ont donc pas à se soucier des surfaces tactiles en cours d’utilisation. De plus, un léger renflement sur le bouton “+” permet de les distinguer facilement au toucher.

Quand ces nouveaux écouteurs seront-ils disponibles ? Sony nous demande d’être patients et promet donc qu’ils seront disponibles dans les “prochains mois”. Quant au prix, il n’a pas encore été annoncé.