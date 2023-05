Gollum le jeu : le studio s’excuse pour “l’expérience décevante”

Une fois est devenu coutume, un studio de développement s’excuse auprès des acheteurs de leur jeu. Deux ans après le fiasco Cyberpunk 2077, désormais largement corrigé, c’est au tour des développeurs du jeu Le Seigneur des Anneaux : Gollum de publier un communiqué d’excuses. Daedelic Entertainement reconnaît en effet une “expérience décevante” pour ce titre qui, dès son annonce, ne faisait pas bien envie, en raison notamment du character design ignoble du protagoniste principal.

“Nous tenons à nous excuser sincèrement pour l’expérience décevante que beaucoup d’entre vous ont eue avec Le Seigneur de l’Anneau : Gollum à sa sortie. Nous reconnaissons et regrettons profondément que le jeu n’ait pas répondu aux attentes que nous avions fixées pour nous-mêmes ou pour notre communauté dévouée. Nous vous prions accepter nos sincères excuses pour toute déception que cela a pu causer“, écrit le studio sur Twitter.

“Grande importance à vos commentaires”

“Notre objectif en tant que studio, et en tant que fans passionnés du Seigneur des Anneaux, a toujours été de raconter une aventure passionnante et immersive basée sur une histoire. Concevoir une histoire avec la Terre du Milieu comme terrain de jeu a été le plus grand honneur — et le plus grand défi — que nous ayons eu à relever jusqu’à présent. Chez Daedalic, nous savons que le succès d’un jeu dépend du plaisir et de la satisfaction de ses joueurs. Nous accordons une grande importance à vos commentaires, et nous avons activement écouté vos voix, lu vos commentaires et analysé les critiques constructives et les suggestions que vous nous avez faites“, continue-t-il.

“Notre équipe de développement a travaillé avec diligence pour résoudre les bugs et les problèmes techniques que beaucoup d’entre vous ont rencontrés. Nous nous engageons à vous fournir des correctifs qui vous permettront de profiter pleinement du jeu. Une fois de plus, nous nous excusons vivement pour les désagréments causés et nous apprécions votre compréhension pendant cette période. Nous continuerons à vous tenir au courant de nos progrès et à communiquer de manière transparente sur les correctifs et les améliorations à venir. Votre passion et votre dévouement en tant que joueurs ont été la force motrice de notre détermination à rectifier le tir.” Et de remercier du “soutien” des clients…

Rappelons que le jeu vient de sortir sur PC, Playstation et Xbox. Ce communiqué a été publié… moins de 48 heures après sa commercialisation.