Meta licencie encore des employés, la troisième fois en 3 mois

Meta est en difficulté. La maison-mère de Facebook, propriété de Mark Zuckerberg, a entamé une nouvelle vague de licenciements, la troisième en seulement trois mois. On ne sait pour l’heure pas encore combien d’employés sont concernés, mais les licenciements concerneront des services autre que l’ingénierie. Le marketing, la communication et le recrutement pourraient être impactés, selon Reuters. Meta va aussi supprimer 500 emplois en Irlande, soit 20% de sa main-d’oeuvre dans le pays.

Gestion “plus plate”

A l’automne déjà, Meta avait supprimé 11.000 emplois, soit 13% de ses effectifs. Mark Zuckerberg, le patron du groupe, avait déclaré que la conjoncture économique avait “entraîné un chiffre d’affaires beaucoup plus faible” que prévu. Il avait décrit les suppressions d’emplois comme “certains des changements les plus difficiles que nous ayons faits dans l’histoire de Meta” et “ce dont nous avons besoin pour aller de l’avant“.

Mark Zuckerberg avait qualifié l’année 2023 d’année de “l’efficacité” pour Meta, et avait souhaité une gestion “plus plate“. “Je continue de croire que le ralentissement des embauches, l’aplatissement de notre structure de gestion, l’augmentation du pourcentage de techniciens dans notre entreprise et la hiérarchisation plus rigoureuse des projets amélioreront la rapidité et la qualité de notre travail“, avait-il déclaré lors de la publication des résultats financiers trimestriels.