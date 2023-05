Netflix met fin au partage de compte hors du foyer

Le géant du streaming Netflix a décidé de mettre fin au partage de compte, comme c’était pressenti depuis plusieurs mois. Le service a effectivement envoyé un mail à ses abonnés pour les prévenir du changement, et a également publié un communiqué de presse.

“Votre compte Netflix est pour vous et pour les personnes qui vivent avec vous, c’est-à-dire votre foyer. Vous pouvez facilement regarder Netflix en déplacement ou en voyage, sur vos appareils personnels ou sur la TV du lieu où vous vous trouvez“, indique la plateforme dans son e-mail.

Codes d’accès temporaires pour les déplacements

Désormais, Netflix propose deux options :

le transfert de profil : toute personne qui utilise votre compte peut transférer un profil vers un nouvel abonnement qu’elle paiera elle-même

l’ajout d’abonné : vous pouvez partager votre compte Netflix qui ne vit pas avec vous pour un supplément de 5,99 euros par mois.

Netflix va demander à ses abonnés de définir un emplacement principal, afin de vérifier que toute personne utilisant le compte soit bien localisée dans ce foyer. Il sera possible de regarder du contenu pendant les déplacements et voyages, mais uniquement via des codes d’accès temporaires. “Nous utilisons des informations telles que l’adresse IP, l’ID de l’appareil et l’activité du compte depuis des appareils connectés au compte Netflix“, avait auparavant expliqué Netflix. En bref, c’est la fin d’une ère, et le début d’un certain traçage…