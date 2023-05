Téléchargement illégal : l’Arcom a bloqué 166 sites depuis fin 2022

La guerre numérique fait rage. L’Arcom, autorité de régulation du net français, a annoncé avoir fait bloquer pas moins de 166 noms de domaines proposant des contenus piratés (films, séries, jeux vidéo…) depuis octobre 2022. Ces blocages massifs font suite aux nouvelles prérogatives de l’Arcom, qui a désormais le pouvoir d’agir contre des sites illégaux miroirs sans nouvelle décision de justice.

Impuissance face à certains sites

“Entre octobre 2022 et avril 2023, les ayants droit ont transmis une quarantaine de saisines à l’Arcom, représentant un total de 166 noms de domaine, qui ont été notifiés aux fournisseurs d’accès à Internet“, précise le gendarme de l’audiovisuel et d’Internet dans un communiqué. Depuis 2021, l’Arcom peut être saisie pour bloquer des services reprenant les contenus illégaux de sites déjà condamnés par la justice. Pas besoin d’une nouvelle décision, puisque c’est le même site, mais dupliqué. Ce “blocage des sites initiaux a permis de diminuer l’audience des galaxies visées de 23% entre octobre 2022 et mars 2023“, selon l’Arcom.

Les sites de streaming sont plus impactés que ceux de téléchargement, car ils peuvent se répliquer plus facilement. “Appuyés sur des marques fortes, depuis plusieurs années, ils peuvent, quasi instantanément après leur blocage, créer de nouveaux sites miroirs et en diffuser le nom de domaine“, regrette l’Arcom. “Les mesures de blocage restent insuffisantes pour l’instant sur des services de téléchargement direct tels que WawaCity, ZoneAnnuaire ou Zone-Telechargement“, reconnaît l’institution.