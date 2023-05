Le permis de conduire bientôt disponible sur smartphone

La dématérialisation ne cesse de se démocratiser en France. Avant la carte vitale en 2025, le permis de conduire atterrira sur nos smartphones de façon totalement officielle. En 2024, le permis de conduire sera effectivement dématérialisé et accessible depuis son smartphone grâce à l’application France Identité. Les premières expérimentations débuteront dès la fin d’année 2023, selon Le Parisien.

Ce permis numérique aura exactement la même valeur lors d’un contrôle routier. Il suffira au policier d’utiliser un nouveau smartphone Neo pour scanner la puce NFC de votre téléphone, afin qu’il vérifie que tout soit en ordre. Pas sûr que ce soit le plus pratique. Ce permis dématérialisé servira aussi de preuve d’identité en ligne lors de la location d’un véhicule par exemple.

Premières expérimentations dans trois départements

“Ce permis dématérialisé ne remplacera jamais la version physique mais viendra en complément afin de simplifier la vie des citoyens qui sont friands des démarches administratives numériques“, explique Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer. “C’est comme une copie certifiée conforme d’un document administratif qui sera à la fois utile dans la lutte contre le fléau des usurpations d’identité mais aussi pour faciliter l’obtention, par exemple, d’une procuration“, souligne-t-il.

Les premières expérimentations auront lieu au troisième trimestre dans le Rhône, dans les Hauts-de-Seine et en Eure-et-Loir. “Nous voulons tester dans trois territoires représentatifs du pays avec un mix urbain et rural et mesurer le niveau d’adhésion de la population“, explique Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, directrice de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). “Cela correspond aussi à des régions avec des grands axes de circulation pour tester les contrôles en situation par les forces de l’ordre“, ajoute-t-elle. L’application France Identité a déjà le droit à une bêta testée par des dizaines de milliers de personnes.