Samsung Galaxy Watch 6 : une meilleure surveillance de la santé cardiaque ?

Samsung a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour ses prochaines montres connectées. Celle-ci va permettre aux utilisateurs de recevoir des notifications de fréquence cardiaque irrégulière basées sur l’ECG. Cependant, il y a une condition à respecter.

L’essentiel à savoir sur cette nouvelle fonctionnalité

Depuis plusieurs années, les montres connectées de Samsung ont intégré la fonctionnalité d’électrocardiogramme. Toutefois, l’utilisation de ce système était limitée à condition d’avoir un téléphone Samsung à proximité. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de vérifier ponctuellement leur santé cardiaque en mesurant le signal électrique émis par leur cœur.

Bien qu’elle soit pratique pour détecter certains problèmes cardiovasculaires, elle reste limitée dans son utilisation. En effet, Samsung a obtenu la certification de l’autorité américaine des médicaments (FDA) afin de mieux détecter les risques de fibrillation auriculaire. Elle a été validée le lundi 8 mai et permet de notifier les irrégularités de la fréquence cardiaque sur une série de mesures.

La montre connectée peut réaliser cette opération en arrière-plan en envoyant simplement une notification à l’utilisateur pour l’inviter à réaliser un ECG. Ce nouveau système est un pas en avant pour aider les utilisateurs à mieux surveiller leur santé cardiaque.

Les modèles Samsung équipés de la nouvelle fonctionnalité

Samsung a annoncé que la nouvelle fonctionnalité sera disponible sur les prochains modèles de la Galaxy Watch grâce à la mise à jour One UI Watch 5. Les premiers modèles à en bénéficier seront les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Pro plus tard dans l’année. La marque prévoit également de proposer ce système sur les modèles précédents via une mise à jour ultérieure. Toutefois, il faut souligner que la disponibilité de cette fonctionnalité en France est conditionnée par la certification des autorités de santé européennes.

Par ailleurs, Samsung a précisé que cette innovation sera liée à l’application ECG. Les utilisateurs devront donc télécharger l’application « électrocardiogramme » directement depuis le Galaxy Store. Néanmoins, celle-ci n’est disponible que sur les smartphones Samsung. Cela veut donc dire que seuls les utilisateurs disposant d’un smartphone Samsung pourront bénéficier de la fonctionnalité ECG.