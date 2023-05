L’arrivée d’Android 14 sur le Nothing Phone (1) est imminente

La société Nothing a annoncé que la première version bêta d’Android 14 sera bientôt disponible sur son Nothing Phone (1). Il s’agira de la deuxième version d’Android disponible pour les utilisateurs de cet appareil, après Android 13.

Android 14 : la version bêta bientôt disponible

La conférence Google I/O, qui aura lieu le 10 mai, sera l’occasion de découvrir plus d’informations sur Android 14. En attendant, Google a déjà commencé à distribuer un accès anticipé à la première bêta de l’OS aux fabricants de smartphones. L’objectif est de permettre aux fabricants d’accélérer l’adoption d’Android 14 et de leur donner la possibilité de peaufiner dès à présent leurs surcouches logicielles. Nothing sera également concerné par cette distribution.

Dans un communiqué, Nothing a annoncé qu’Android 14 Beta 1 serait bientôt disponible sur son Nothing Phone (1). Le téléphone, lancé l’année dernière, était initialement équipé d’Android 12 et a été mis à jour vers Android 13 en février dernier après une longue attente. Il s’agissait de la première mise à jour majeure pour l’appareil.

Android 14 beta arrive sur le Nothing Phone (1)

La première version bêta d’Android 14 est désormais disponible sur le Nothing Phone (1), ce qui est une excellente nouvelle. C’est un signe positif pour la jeune marque, mais aussi pour les utilisateurs du smartphone. Ils sont assurés d’une mise à jour logicielle à moyen terme.

Le Nothing Phone (1) se positionne en milieu de gamme et dispose d’un processeur Snapdragon 778G+. Selon GSMArena, le soutien précoce de Google est particulièrement bienvenu pour cet appareil.

Toutefois, il reste à savoir combien de temps il faudra à Nothing pour déployer la version finale d’Android 14 sur le Phone (1). Il y a deux façons d’aborder cette question, l’une optimiste et l’autre moins positive.

Bien que le système d’exploitation de Nothing soit très proche de la version stock d’Android, la marque a mis plusieurs mois à adopter Android 13. La patience de certains utilisateurs a été mise à rude épreuve. La mise à jour annoncée pour janvier 2023 avait finalement nécessité un mois de développement supplémentaire.