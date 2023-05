Mobile connecté : affichez vos SMS et vos appels iPhone sur Windows 11

Une nouvelle mise à jour de Windows 11 permet d’accéder aux messages texte de l’iPhone et de recevoir des appels via l’application “Mobile connecté”. Elle offre ainsi une compatibilité croisée avancée entre les deux systèmes d’exploitation.

Si l’on demande à une personne possédant plusieurs produits Apple quels sont les points forts de la marque, elle mentionnera probablement l’« écosystème ». La connectivité intuitive entre les différents appareils de la marque crée un environnement utilisateur simple et transparent qu’il est difficile de trouver chez d’autres fabricants en raison de la multiplicité des marques.

Toutefois, l’hégémonie de l’écosystème Apple est lentement remise en question par Windows, du moins en partie.

Mobile connecté : Application Windows 11 compatible avec l’iPhone

Une récente mise à jour de Windows 11 inclut une fonctionnalité que les participants au programme Insiders ont déjà pu tester depuis février. Dans cette dernière mise à jour du système, l’application “Mobile connecté” est désormais compatible avec l’iPhone. Cette nouvelle possibilité permet, comme avec un smartphone Android, de recevoir des appels et des SMS sur son ordinateur sans avoir besoin de prendre son téléphone. Il suffit qu’il soit à portée de Bluetooth.

Il s’agit d’une fonctionnalité pratique qui est désormais accessible à tous les utilisateurs, qu’ils possèdent un MacBook ou un smartphone Android. En effet, l’application prend également en charge le système d’exploitation de Google depuis plusieurs années.

Des fonctionnalités manquantes pour la connexion iPhone-PC

Il convient toutefois de noter que la mise à jour de Windows 11 n’est pas encore disponible pour tout le monde. On l’attend actuellement sur 85 marchés. Si vous n’avez pas encore accès à cette mise à jour, il vous faudra attendre encore quelques jours. Elle sera en effet entièrement déployée d’ici la mi-mai.

En outre, cette nouvelle fonctionnalité est incomplète. Contrairement aux solutions offertes par l’écosystème Apple ou la connexion entre Windows et Android, l’envoi de MMS n’est pas possible avec la connexion Windows-iPhone. Cela signifie qu’il n’est pas possible d’envoyer des images, des vidéos ou de participer à des groupes de discussion. Pour réaliser ces actions, vous devrez utiliser votre téléphone portable ou une autre application comme Intel Unison.