Chine : Les fabricants chinois prennent le contrôle du marché des voitures et des smartphones

Il fut un temps où les marques étrangères étaient les maîtres du marché chinois. C’était notamment le cas de Volkswagen, qui a dominé le marché de l’automobile pendant près de 15 ans. De même, Samsung était le leader incontesté des ventes de téléphones intelligents. Mais cette époque est révolue.

Volkswagen est depuis longtemps le leader incontesté de l’industrie automobile en Chine, et ce, depuis près d’une décennie et demie. Mais, le groupe chinois BYD a récemment réussi à prendre la place de Volkswagen en tant que leader du marché automobile en Chine. De même, Oppo, une entreprise chinoise, a finalement réussi à dépasser Samsung, qui n’est plus le leader du marché chinois des smartphones depuis 2014. Il en va de même pour Apple, qui n’était même pas dans le top 5 il y a 10 ans.

Oppo prend la première place en Chine

Selon IDC, Oppo est le plus grand vendeur de smartphones en Chine, avec une part de marché de 19,6 %. Bien que l’iPhone d’Apple le suive de près, les chiffres de Counterpoint et de Canalys montrent qu’Oppo a une légère avance. Samsung a repris la première place au niveau international. Toutefois, si la tendance actuelle se poursuit, Apple pourrait la dépasser.

Malgré son leadership mondial, Samsung perd de l’influence sur le marché chinois des smartphones. En effet, ce marché a connu des baisses importantes, d’abord pour les smartphones Android, puis pour l’iPhone d’Apple. Les ventes ont chuté de 11 % au premier trimestre, un niveau jamais atteint depuis dix ans, selon Canalys.

La tendance à la hausse du marché des smartphones pliables se poursuit

Oppo occupe la première place sur le marché des smartphones pliables avec 35 % des parts de marché. Cela est dû en partie au Find N2, un téléphone pliable au format flip. Les ventes de smartphones pliables ont augmenté de 52,8 % au premier trimestre 2023 par rapport à l’année précédente, atteignant 1,02 million d’unités vendues.

Huawei est le principal concurrent d’Oppo en Chine sur ce marché avec son Mate Xs 2. Cependant, l’embargo américain a un impact significatif sur Huawei. Il s’agit notamment de l’accès aux services Google qui sont bloqués en Chine, mais aussi de la disponibilité de la 5G et des fournisseurs de composants.

Samsung arrive en troisième position avec 18,4 % des parts de marché des smartphones pliables.

Les Chinois prennent d’assaut le marché chinois

Les marques chinoises connaissent un succès croissant face aux géants étrangers, ce qui témoigne de leur montée en puissance. La concurrence s’intensifie et il sera intéressant de suivre l’évolution des parts de marché pour voir comment elles se positionnent. Bien que la tâche semble ardue, Apple est la dernière marque internationale encore en lice pour prendre la première place en Chine.Il convient de noter que l’avenir d’Oppo en Europe est incertain, car l’entreprise chinoise pourrait décider de se retirer de la région. En effet, Oppo est actuellement engagée dans une bataille juridique avec Nokia au sujet des licences pour les réseaux 4G et 5G.