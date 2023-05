La plus grosse faille de Google Authenticator enfin corrigée grâce à une nouvelle mise à jour

La nouvelle version 4.0 de Google Authenticator est désormais disponible. Elle présente une nouvelle icône et une fonctionnalité très attendue : la synchronisation des codes de vérification entre différents appareils. Cette amélioration est particulièrement intéressante pour les personnes qui possèdent plusieurs appareils.

La nouvelle version de Google Authenticator résout un problème majeur

De nos jours, la double authentification est devenue indispensable pour assurer la sécurité de nos comptes en ligne. Les applications telles que Google Authenticator ou Microsoft Authenticator sont de plus en plus populaires. Elles génèrent des codes à usage unique qui expirent rapidement et permettent de se connecter à différents sites en toute sécurité. Certaines plateformes ont même abandonné le code de vérification par SMS. La double authentification offre donc un niveau de sécurité supplémentaire en empêchant l’accès non autorisé à nos comptes.

Google Authenticator est l’application de double authentification la plus populaire sur le marché. Elle présentait toutefois un défaut majeur. Les codes de vérification étaient stockés localement sur le téléphone. Il était donc impossible de les récupérer en cas de perte de l’appareil. La version 4.0 de Google Authenticator résout enfin ce problème en permettant la synchronisation des codes de vérification entre différents appareils.

Google Cloud permet désormais de synchroniser les codes 2FA entre les appareils

Lorsque vous ouvrirez la nouvelle version de Google Authenticator, vous remarquerez que l’icône a été mise à jour pour correspondre aux couleurs de Google. En outre, l’application vous propose désormais d’enregistrer vos codes dans le cloud, en moins de 5 secondes. Vous pourrez ainsi y accéder sur tous vos appareils, à condition qu’ils soient connectés au même compte Google. Ainsi, si vous avez installé Google Authenticator sur votre tablette, vous n’aurez plus à chercher votre téléphone pour vous connecter à Facebook, par exemple. Cette nouvelle fonctionnalité résout également le problème majeur de la perte d’appareil pour Google Authenticator.

Jusqu’à présent, le seul moyen de sauvegarder manuellement vos codes était de générer un code QR à scanner avec un autre appareil. Cette méthode n’était pas pratique et pouvait conduire à des sauvegardes obsolètes. De plus, l’ajout d’un nouveau compte ne se faisait pas automatiquement sur le deuxième appareil.

Avec la version 4.0 de Google Authenticator, vous pouvez vous connecter à votre compte Google pour récupérer vos codes de vérification en cas de perte de votre téléphone. Bien que cette méthode soit un peu moins sûre que le cryptage local, Google a pris les mesures nécessaires pour protéger les codes de ses utilisateurs. Vous pouvez toujours choisir de ne pas synchroniser vos codes de vérification dans le cloud.