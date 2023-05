Apple permettra à l’Apple Watch de se synchroniser avec d’autres appareils

Selon des informations divulguées par une source confidentielle, Apple travaille sur la possibilité de synchroniser les Apple Watch avec d’autres appareils que ceux avec lesquels elles ont été initialement configurées. En effet, actuellement, pour configurer, transférer des données ou effectuer une mise à jour d’une Apple Watch, un iPhone est obligatoire.

Apple travaille sur une mise à jour permettant de synchroniser l’Apple Watch avec plusieurs appareils

Certes, Apple a élargi son écosystème en permettant la configuration d’une Apple Watch pour les enfants sans iPhone. Cependant, cela nécessite toujours l’utilisation d’un iPhone principal appartenant à l’un des parents.

Toutefois, il semble que l’entreprise cherche désormais à offrir une utilisation plus flexible de ses montres connectées. Selon des informations divulguées par un “leaker” sur Twitter, Apple travaille sur une mise à jour. Celle-ci permettrait de synchroniser une Apple Watch à partir de plusieurs appareils tels que l’iPhone, l’iPad ou le Mac. Cette mise à jour permettrait à la montre connectée de ne plus être liée à un seul appareil.

Il est important de noter qu’Apple ne prévoit pas que l’Apple Watch puisse être synchronisée avec des appareils dotés d’un système d’exploitation différent. Par exemple les PC Windows ou les smartphones Android. Il s’agit néanmoins d’un signe d’ouverture de la part d’un fabricant qui proposait jusqu’à présent un écosystème très fermé pour ses montres connectées.

La mise à jour devrait arriver au plus tard en 2024

Si analyst941 ne précise pas la méthode de synchronisation de plusieurs appareils, le site MacRumors suppose qu’elle pourrait se faire via iCloud, comme pour les AirPods. MacRumors précise toutefois qu’on ne sait pas si un iPhone devra toujours configurer une Apple Watch avant de la synchroniser avec d’autres appareils Apple connectés au même compte iCloud.

On ne sait pas non plus quand cette fonctionnalité sera disponible pour l’Apple Watch, ni si cette information est fiable. Néanmoins, l’auteur de la fuite estime que la fonction sera disponible dès cette année et qu’Apple ne la retardera pas jusqu’à l’année prochaine. Des précisions supplémentaires pourraient être annoncées lors de la conférence annuelle WWDC d’Apple, qui aura lieu le 5 juin.