Des écouteurs USB-C sont déjà en production pour l’iPhone 15 d’Apple

Apple serait en train de préparer des accessoires pour le prochain iPhone 15, notamment des écouteurs qui seront dotés d’une connectivité USB-C et qui sont déjà en production.

Comme c’est souvent le cas, les accessoires fabriqués avant les produits Apple sont souvent la meilleure preuve d’un changement de conception majeur. Depuis des mois, des rumeurs circulent sur l’adoption de l’USB-C sur l’iPhone 15 en remplacement du Lightning. L’annonce de la mise en production d’écouteurs dotés d’une connectivité USB-C confirme cette hypothèse.

L’iPhone 15 sera équipé de ports USB-C

Les écouteurs filaires d’Apple sont actuellement vendus avec une connectivité Lightning ou jack 3,5 mm. Le fait qu’ils soient également proposés avec une connectivité USB-C ne signifie pas nécessairement que les versions existantes seront retirées du catalogue. Cependant, cela confirme un changement de direction qui est probablement en cours avec les futurs iPhones.

Il semble de plus en plus probable que les iPhone 15 adoptent l’USB-C lors de leur officialisation en septembre. Il faut toutefois rester prudent jusqu’à l’annonce officielle. Toutefois, cette transition pourrait s’accompagner de certaines limitations.

Les AirPods, des écouteurs filaires similaires aux EarPods

Les écouteurs EarPods, sont appréciés des utilisateurs d’iPhone pour leur prix abordable, leur fiabilité et leur qualité audio décente. Ils sont souvent utilisés en complément ou en remplacement des AirPods. Ils ont également l’avantage d’être plus écologiques que les AirPods, qui ne peuvent pas être réparés et finissent donc à la poubelle à long terme. Un YouTuber a récemment transformé de vieux AirPods destinés à la casse en écouteurs filaires similaires aux EarPods.

Il convient de noter que les EarPods ne seront probablement pas les seuls accessoires Apple concernés par ce passage à l’USB-C. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, d’autres périphériques seront bientôt concernés. Il s’agit notamment des étuis de chargement des AirPods et du bloc-batterie MagSafe. À eux s’ajoute le trio Magic Keyboard, Magic Trackpad et Magic Mouse.