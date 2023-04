Le Google Pixel 7a pourrait être doté d’une fonction absente du Pixel 6 Pro

Le Google Pixel 7a pourrait être doté de la reconnaissance faciale. Cette fonctionnalité est absente des Pixels 6 et 6 Pro. Alors que la puce nécessaire pourrait ne pas être présente sur ces modèles, les rumeurs prédisent que le Pixel 7a sortirait avec cette fonctionnalité en mai 2023. Cependant, l’authentification par reconnaissance faciale sur le Google Pixel reste limitée, même avec cette mise à jour.

Rendu du Google Pïxel 7A par Zing

La reconnaissance faciale enfin disponible sur les smartphones milieu de gamme de Google ?

Le Pixel 7a, qui est le prochain smartphone milieu de gamme de Google, devrait inclure la fonctionnalité de reconnaissance faciale. Ceci, à la différence des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui en sont dépourvus. Contrairement à la plupart des smartphones Android qui disposent de cette fonctionnalité depuis plusieurs années. Les derniers téléphones de Google n’en sont pas dotés, et ce, depuis le Pixel 5. Bien que les Pixels 7 et 7 Pro l’aient intégrée, ils sont les seuls à l’avoir fait.

Selon des informations partagées sur Twitter par Snoopy Tech (via 9to5Google), il semblerait que le Pixel 7a de Google, soit doté de cette fonctionnalité. Sa sortie est prévue en mai 2023, lors de la Google I/O. Cette fonctionnalité pourrait ajouter un argument en faveur du smartphone. Selon les rumeurs, il devrait également passer à un écran de 90 Hz. Il devrait aussi inclure une puce Tensor G2 haut de gamme.

La puce manquante : pourquoi le Google Pixel 6 n’a pas de reconnaissance faciale ?

Il est possible que la puce soit un facteur clé. Il permettrait à Google d’intégrer efficacement la fonctionnalité sur ses derniers téléphones. Bien que les mises à jour n’aient pas aidé les utilisateurs des Pixels 6 et 6 Pro à en tirer parti, des preuves matérielles suggèrent que c’est possible. Cependant, nous ne savons pas si la puce de sécurité T2 dédiée est présente sur le Pixel 7a.

Il est également intéressant de noter que la reconnaissance faciale sur le Google Pixel ne peut pas être utilisée pour confirmer l’identité de l’utilisateur sur certaines applications. Par exemple pour un gestionnaire de mot de passe ou une app bancaire. Il est probable que, malgré l’arrivée du Pixel 7a, cela reste le cas.