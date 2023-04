General Motors abandonne CarPlay & Android Auto pour Android Automotive

General Motors (GM), l’un des plus grands constructeurs automobiles américains, a récemment pris une décision surprenante. Il n’intégrera plus CarPlay et Android Auto sur ses futurs véhicules électriques, à partir du prochain Chevrolet Blazer EV. Ce modèle de la marque sera probablement lancé au troisième trimestre 2023.

General Motors veut des applications natives pour ses futurs véhicules électriques

General Motors (GM) est actuellement en train de développer un nouveau système d’infodivertissement basé sur Android Automotive, différent d’Android Auto. Ce système est autonome et embarqué, très proche de celui que l’on a sur nos smartphones. Il est déjà utilisé chez Renault, Polestar, Volvo, Honda. Par ailleurs, il sera bientôt adopté par BMW et Volkswagen Group.

Toutefois, cette décision ne justifie pas le choix d’arrêter de proposer Android Auto et Apple CarPlay. En effet, GM ne souhaite pas permettre à d’autres entreprises d’exploiter les écrans de ses futures voitures électriques.

Cette stratégie rappelle celle de Tesla. Les futurs propriétaires de la Chevrolet Blazer EV bénéficieront gratuitement de Google Maps et de Google Assistant pendant 8 ans. En outre, ils pourront également bénéficier de nombreuses applications natives grâce à l’écosystème du Play Store. Par exemple, Spotify, Audible et autres. Cependant, pour utiliser son smartphone en source audio, il faudra utiliser la connectivité Bluetooth.

Smart fait marche arrière et reintègre CarPlay et Android Auto dans la Smart #1

Dans un premier temps, Smart avait par ailleurs décidé d’abandonner CarPlay et Android Auto pour sa nouvelle génération de véhicules électriques, la Smart #1. Malheureusement, les retours des clients et la demande croissante pour la compatibilité avec les systèmes populaires ont poussé Smart à revoir sa décision.

Finalement, le constructeur a choisi de réintégrer CarPlay et Android Auto dans une future mise à jour OTA. Cette décision démontre l’importance de prendre en compte les préférences et les attentes des consommateurs dans le développement de nouvelles technologies. Par ailleurs, il est possible de faire des ajustements à posteriori.