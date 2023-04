Le Samsung Galaxy S24 doté d’une batterie de voiture électrique ?

Samsung aurait noué un partenariat avec des entreprises chinoises pour développer une technique d’empilement de batteries pour les futurs Galaxy. Cette approche inspirée des véhicules électriques permettrait d’augmenter la capacité de la batterie.

La nouvelle technique d’empilement pour la production de batteries

Deux mois après le lancement des Samsung Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra, les rumeurs sur la prochaine génération de smartphones Galaxy font déjà surface. La raison est que ces nouveaux modèles pourraient offrir une meilleure autonomie. Les Galaxy S23 ont déjà bénéficié d’une amélioration de leur endurance grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 2 moins énergivore.

D’après les informations rapportées par The Elec, Samsung SDI, la filiale spécialisée dans les accumulateurs serait en collaboration avec deux entreprises chinoises. Ce partenariat a pour but de développer un nouvel équipement d’empilage destiné à la production de batteries.

Néanmoins, cette approche aurait déjà été utilisée par Samsung SDI elle-même pour fabriquer les batteries Gen 5 destinées aux voitures électriques. En effet, cette méthode consisterait à empiler différents matériaux tels que l’anode et la cathode. L’idée serait d’appliquer ce procédé sur des objets plus petits tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, etc.

Les avantages de cette nouvelle approche de Samsung

La filiale aurait déjà entamé des essais de cette méthode dans le but de rivaliser avec des concurrents tels que LG Energy Solution, ATL et BYD. Ceci lui permet ainsi de remporter les commandes de son client, Samsung Electronics, qui fabrique les smartphones de la marque. Pour renforcer leur collaboration, les deux entreprises chinoises ont ouvert des bureaux en Corée du Sud.

Cependant, Samsung n’est pas le seul fabricant de smartphones à utiliser cette méthode. Xiaomi a été le premier à l’avoir adoptée, comme l’a mentionné NextPit. L’objectif de cette nouvelle méthode de fabrication serait de produire des batteries plus compactes avec une meilleure densité énergétique.

Selon les informations relayées par The Elec, cette approche permettrait d’atteindre une densité énergétique supérieure pouvant aller jusqu’à 10 %. Jusqu’à présent, les batteries Samsung sont fabriquées en utilisant une technique d’enroulement. Cela dit, les matériaux constituant la batterie sont roulés pour former plusieurs cylindres qui sont ensuite placés dans des boîtes.

Les éléments qui influencent la durée de vie d’une batterie

Si la densité énergétique d’une batterie augmente de 10 %, cela ne se traduit pas nécessairement par une augmentation de 10 % de l’autonomie. En effet, de nombreux facteurs peuvent influencer la durée de vie de la batterie :

les mises à jour logicielles ;

les composants matériels ;

une nouvelle puce, etc.

Il est possible que la marque utilise cette amélioration de la batterie pour permettre à certains composants de consommer davantage. Il reste également à voir si Samsung prendrait le risque d’intégrer une nouvelle technologie de batterie dans l’un de ses smartphones phares. Ceci en raison de l’expérience difficile vécue avec le Galaxy Note 7.