Aiper Seagull : un robot nettoyeur de piscine très high tech

Aiper souhaite faciliter le quotidien des propriétaires de piscine avec sa nouvelle série de robots de nettoyage Seagull. Ces robots améliorent non seulement le confort des utilisateurs, mais aussi leur équilibre écologique.

Une nouvelle gamme de robots nettoyeurs arrive en Europe

Le fabricant de robots nettoyeurs de piscines Aiper, qui s’est fait connaître au CES de Las Vegas, lance sa nouvelle gamme en Europe. La gamme se compose de quatre robots capables de nettoyer l’intégralité des surfaces immergées d’une piscine. Certains d’entre eux peuvent également traiter les bords et les parois.

Les robots nettoyeurs de piscines ont une double fonction. Ils simplifient l’entretien régulier des surfaces de la piscine tout en gardant l’eau propre plus longtemps. Cela permet de réduire la consommation de produits chimiques à long terme. Cela est particulièrement important en période de sécheresse, lorsqu’il n’est pas permis de remplir les piscines. Par conséquent, il est important d’être prudent.

Aiper Seagull : l’aspirateur polyvalent, avec ou sans fil

La gamme Aiper Seagull se compose de différents modèles, allant de 200 à 900 euros. Le modèle de référence est le Seagull Pro, qui intègre toutes les technologies du fabricant. Ce robot dispose, en effet, d’un mécanisme à quatre moteurs qui lui permet de nettoyer en une seule fois le fond et les parois de la piscine jusqu’à une surface de 300 m². Les brosses en caoutchouc du robot facilitent la capture des résidus organiques et il peut même nettoyer la ligne d’eau. La navigation est assurée par la technologie WavePath d’Aiper, qui prend en compte toutes les surfaces horizontales et verticales.

Le Seagull Pro est équipé d’un moteur puissant qui lui permet de traiter les surfaces et l’eau avec un débit maximum de 3,78 L/min. En effet, ce robot est autonome et fonctionne sans fil pendant trois heures grâce à sa batterie. Une fois sa mission accomplie, il peut être rangé automatiquement au bord de la piscine. Les versions filaires Seagull Plus et Seagull SE sont également disponibles. Le premier est similaire au Pro. Cependant, sa puissance d’aspiration est légèrement inférieure, tandis que le second est conçu pour les piscines plus petites et peut traiter jusqu’à 80 m² à la fois.

Bien que ces trois modèles soient intéressants sur le papier, ils ne nettoient que le fond de la piscine et non les parois.