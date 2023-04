Emojis animés : WhatsApp copie Telegram pour sa prochaine version Desktop

WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité qui consiste à utiliser des émojis animés. Ceux-ci pourraient être envoyés automatiquement en remplacement des émojis “statiques”. Cette fonctionnalité sera disponible dans une prochaine version de la bêta de WhatsApp Desktop. Voici les détails de cette nouvelle fonctionnalité.

WhatsApp ajoute des emojis animés à ses versions bêta pour Desktop, Android et iOS

Les émojis animés font leur apparition sur WhatsApp, après les bons vieux avatars et émojis pour réagir aux messages. Cette découverte a été faite par le média spécialisé WABetaInfo. Elle interviendra lors de la création de la prochaine version bêta de WhatsApp Desktop. Cette fonctionnalité est également en cours de développement sur les versions bêta de l’application de messagerie instantanée sur Android et iOS.

Des emojis animés pour rendre vos conversions plus amusantes

Une nouvelle fonctionnalité de WhatsApp permettra aux utilisateurs d’envoyer des émojis animés. Selon WABetaInfo, cette fonctionnalité rendra la messagerie plus amusante et communiquera les sentiments plus efficacement. En outre, cette version animée d’un émoji sera envoyée par défaut si elle est disponible.

Cependant, elle ne sera disponible que si le message envoyé ne contient qu’un ou plusieurs émojis. Si un message contient du texte, l’émoji sera statique, comme sur Telegram. WABetaInfo suggère qu’il serait pratique pour les utilisateurs de pouvoir désactiver cette fonctionnalité s’ils le souhaitent.

La bibliothèque Lottie : le secret des emojis animés propres et faciles à créer

Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp utilise des émojis qui ne perdent pas en qualité lorsqu’ils sont agrandis. En effet, les émojis animés proviennent de la bibliothèque Lottie. Cette bibliothèque a été spécialement développée pour cette utilisation. Elle permet donc aux développeurs d’applications de créer facilement des animations.

Les fichiers d’émoticônes sont compressés et vectorisés. Cela signifie qu’ils ne sont pas composés de pixels, mais de formules mathématiques. Cette caractéristique permet donc aux utilisateurs d’agrandir les émojis à l’infini sans perdre la qualité de l’image.