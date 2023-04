IA : la reconnaissance d’objets devient réalité grâce à SAM de Meta

Meta, le géant de la technologie, a présenté une nouvelle IA capable d’identifier et d’extraire des éléments d’images et de vidéos. Cette annonce positionne la société comme un concurrent sérieux dans la course à l’IA.

L’essentiel à savoir sur l’IA SAM

Meta, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp a fait une percée significative dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). En effet, elle a créé une nouvelle IA appelée “Segment Anything Model (SAM). Cette technologie est capable d’identifier et de reconnaître des éléments dans une image ou une vidéo.

L’annonce a été prépubliée sur le blog de la division de recherche de Meta le mercredi 5 avril. Bien que des modèles similaires existent déjà, SAM se distingue par sa capacité à retrouver des objets demandés. Cela est faisable même s’il n’a pas été exposé à ces éléments au cours de son apprentissage”, selon l’agence de presse Reuters.

Les fonctionnalités de SAM

Un détail essentiel à souligner est que les IA qui traitent des images, telles que Dall-E, Midjourney ou Scribble Diffusion nécessitent une formation. Celle-ci leur permet d’apprendre progressivement à reconnaître des objets tels qu’une pomme, un vélo ou un être humain. SAM utilise une approche similaire à celle des autres IA qui traitent des images. Une démonstration en ligne est même disponible pour montrer comment l’IA analyse le contenu d’une image pour détecter les contours d’un élément.

Meta a également présenté une démo sur son site, montrant comment SAM peut identifier un élément demandé en tapant simplement un mot-clé dans la barre de recherche. En mettant par exemple “chat“, SAM dessinera un rectangle autour de chaque chat présent sur la photo. De plus, une démonstration vidéo montre la capacité de SAM à nommer des objets brièvement filmés.

D’après Meta, ce modèle d’apprentissage a permis à l’IA de catégoriser des éléments inconnus sans avoir besoin de formation supplémentaire. En réalité, Segment Anything est capable de reproduire une image 3D d’un objet en utilisant une photo. Ceci implique que l’IA est capable de combler les éléments manquants. Ces fonctionnalités d’IA pourraient être ajoutées aux applications de Meta cette année, selon Reuters, qui rapporte les propos du PDG Mark Zuckerberg sur l’importance de l’IA pour l’entreprise.

La nouvelle technologie de Meta

Selon l’agence de presse britannique, Meta utilise déjà une technologie similaire à celle de SAM en interne, pour des tâches telles que :

le marquage de photos ;

la modération de contenus interdits ;

la recommandation de publications aux utilisateurs de Facebook et Instagram.

Cette innovation renforce la position de Meta dans la course à l’innovation en matière d’IA, après le lancement de ChatGPT par OpenAI en novembre 2022. Aussi, d’autres géants de la technologie tels que Microsoft et Google ont lancé leur propre service en utilisant l’IA (respectivement Microsoft New Bing et Google Bard). Par ailleurs, il faut souligner que le service de Meta s’oriente plus vers la recherche. Cela permet alors à l’entreprise de s’impliquer davantage sur ce marché sans prendre trop de risques, contrairement à l’expérience malheureuse du métavers.