Xiaomi diversifie son activité avec des hottes de cuisine high-tech

En Chine, Xiaomi a récemment présenté deux hottes de cuisine performantes dotées de commandes gestuelles. Ces hottes sont connectées et proposées à un prix abordable, du moins en Asie.

Xiaomi a élargi sa gamme d’équipements de cuisine. En Chine, elle a introduit deux nouvelles tables de cuisson à gaz intelligentes ainsi que deux hottes de cuisine. Les hottes ont été baptisées “Mijia Crossover Smoke Cooker Set S1” et “Mijia Smart Side Smoking Cooker Set S1”. Elles sont proposées au prix local de 1 699 yuans, soit un peu plus de 225 euros hors taxes.

Selon ITHome, la principale différence entre les deux modèles de hottes dévoilés par Xiaomi est leur sens d’aspiration. L’une est frontale et l’autre latérale. Cependant, les deux hottes présentent des caractéristiques techniques séduisantes. Elles ont notamment une capacité d’aspiration de 22 m³/min, une pression statique de 400 Pa. Les hottes sont également dotées d’un système de reconnaissance de la commande gestuelle. Cette dernière permet aux utilisateurs d’activer l’aspirateur sans contact par un simple geste de la main.

Xiaomi présente deux hottes de cuisine de haute technologie pour les grands feux

Les deux hottes proposées par Xiaomi sont compatibles avec l’application Mijia App. Elles peuvent être utilisées avec de grands feux, atteignant une puissance de 4500 W.

En ce qui concerne le modèle à aspiration latérale, Xiaomi précise que son angle d’inclinaison de 33° offre un confort d’utilisation optimal. Il permet en outre d’aspirer efficacement les fumées et les graisses de cuisine. De plus, ce modèle est équipé d’un dispositif qui détecte les changements de pression de l’air pour ajuster automatiquement la puissance d’aspiration. La surface en verre trempé noir brillant mesure 720 mm, et la trappe à fumée mesure 896 mm et peut être ouverte. Il existe également un panneau d’ouverture et de fermeture automatique à 60°.

Les hottes bientôt disponibles en France ?

Pour l’instant, ces hottes sont destinées au marché chinois. Il n’est cependant pas exclu qu’elles soient commercialisées en France à l’avenir. Cela a déjà été le cas pour le robot de cuisine Xiaomi Mijia, évoqué plus haut dans l’article.