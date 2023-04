Asus Zenfone 10 : le modèle abandonne-t-il le format compact ?

Le site Mysmartprice.com a révélé les caractéristiques de l’Asus Zenfone 10. Celles-ci présentent une fiche technique plutôt traditionnelle, mais avec un écran plus grand par rapport à la version de l’année précédente.

L’essentiel à retenir sur l’Asus Zenfone 10

L’Asus Zenfone 9, équipé d’un écran de 5,9 pouces, pourrait changer de cap avec le futur Asus Zenfone 10 doté d’un écran de 6,3 pouces. En effet, ce choix donne du poids à l’idée que les téléphones se ressemblent de plus en plus sur le marché. Selon les informations divulguées par le site Mysmartprice, les spécifications de l’Asus Zenfone 10 laissent entrevoir un possible changement en matière de taille d’écran.

En réalité, Asus était jusqu’à présent la seule marque à proposer des téléphones avec des écrans sous la barre des 6 pouces. Ce qui lui permet de se démarquer sur le marché. Néanmoins, les caractéristiques du Zenfone 10 suggèrent que la marque pourrait opter pour un format plus classique.

Les caractéristiques

Il semble que l’Asus Zenfone 10 sera un flagship, doté du puissant processeur Snapdragon 8 Gen 2. En effet, Asus est réputé pour sa capacité à exploiter au maximum les performances d’une puce. C’est le cas par exemple du Zenfone 9 qui est resté en tête des benchmarks tout au long de la génération précédente. Le Zenfone 10 serait équipé :

d’un écran OLED de 6,3 pouces ;

d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz ;

de 16 Go de RAM ;

et d’un espace de stockage compris entre 256 à 512 Go.

Tout ceci permet d’offrir une expérience visuelle fluide et de disposer d’une capacité de stockage optimale. Le smartphone fonctionnera sous Android 13 afin d’offrir les dernières fonctionnalités et améliorations. Pour ce qui est de la photographie, il pourrait être doté d’un capteur principal de 200 mégapixels. De plus, il pourrait obtenir la certification IP68. Ce qui signifie qu’il sera résistant à l’eau jusqu’à un mètre pendant une durée de 30 minutes.