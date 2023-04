Premier MacBook OLED : moins cher que prévu ?

Il a été rapporté qu’Apple aurait l’intention de lancer un nouvel ordinateur doté d’un écran OLED, le Macbook Air. La production d’un écran OLED de 13,3 pouces aurait déjà commencé chez les fournisseurs coréens, Samsung et LG. Cet ordinateur portable serait prévu pour une sortie en 2024.

Les révélations sur la possible intégration de la technologie OLED

Apple se fait attendre sur la technologie OLED alors que de nombreux fabricants proposent déjà cette fonctionnalité. Selon le média sud-coréen The Elec, la firme aurait entamé le développement d’un écran OLED de 13,3 pouces pour son prochain MacBook Air. Pour cela, elle aurait commandé des dalles auprès de Samsung et LG.

Toutefois, il faut noter que LG Display était jusqu’à présent le principal fournisseur d’écrans pour les ordinateurs d’Apple. Par contre, Samsung se concentrait principalement sur la production des dalles OLED des iPhone. Si l’information se confirme, cela marquerait un tournant pour Apple qui n’avait jamais équipé ses MacBook de la technologie OLED.

Depuis 2016, des rumeurs ont circulé sur la possible sortie d’ordinateurs équipés de cette technologie, mais sans résultat concret. En 2019, The Elec avait évoqué Samsung Display comme fournisseur potentiel pour ces écrans OLED. Il avait aussi mentionné des négociations entre les États-Unis et la Corée du Sud pour ce projet. Ces rumeurs ont été relancées en 2021, sans confirmation pour l’instant.

Les avantages des écrans OLED

Apple avait opté pour la technologie miniLED au détriment du traditionnel écran LCD. Ceci lui a permis d’obtenir d’excellents résultats sur les MacBook Pro et Air M2. Cependant, selon Techradar, les écrans “Liquid Retina” pourraient être remplacés par des écrans OLED. La différence entre miniLED et OLED réside dans la manière dont ils sont éclairés. En effet, les écrans miniLED sont éclairés par un panneau lumineux à l’arrière de la dalled, tandis que les diodes de l’écran OLED s’allument indépendamment. Ceci permet d’éteindre les zones noires et d’obtenir un contraste infini.

La date de lancement du MacBook Air

D’après The Elec, le lancement du MacBook Air pourrait avoir lieu prochainement. Néanmoins, deux analystes s’accordent sur une sortie probable pour l’année 2024. Outre cela, des rumeurs évoquent aussi la sortie de prochains iPad Pro Oled de 11 et 13 pouces, développés par LG. Ce qui explique le fait qu’Apple se tourne vers Samsung pour ses ordinateurs Oled et vers LG pour ses tablettes. L’intégration de la technologie OLED permettrait à Apple de se différencier de ses concurrents. Cette décision pourrait également lui permettre de prendre de l’avance sur le marché des ordinateurs portables, où les écrans OLED sont très prisés.