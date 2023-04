Apple : abandon de l’écran MiniLED et ProMotion de 27 pouces ?

Selon les informations récentes de Ross Young, Apple aurait abandonné son projet de lancement de moniteur de 27 pouces MiniLED avec ProMotion.

Pourquoi le projet de moniteur d’Apple est annulé ?

Ross Young révèle que le projet de moniteur MiniLED et ProMotion de 27 pouces d’Apple aurait été annulé. En effet, le CEO et co-fondateur du cabinet DSCC (Display Supply Chain Consultants) a annoncé que ce projet aurait été annulé, même après plusieurs reports déjà effectués. Les espoirs de voir le moniteur MiniLED et ProMotion de 27 pouces d’Apple arriver en octobre 2022 s’évanouissent.

Cela est dû aux problèmes de production en Chine selon les dernières informations. Pour l’instant, le projet est mis en attente, du moins pour le moment, comme rapporté par iPhoneAddict. À l’origine, l’écran MiniLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz est conçu comme une alternative au Studio Display chez Apple. Il était prévu pour être lancé à l’été 2022.

Cependant, Ross Young avait récemment indiqué qu’il n’avait aucune preuve que l’écran était entré en phase de production de masse. Cette situation laisse penser que la chaîne d’approvisionnement d’Apple pourrait être inactive ou en attente pour ce projet. Ce qui suscite des incertitudes quant à son lancement, désormais reporté pour une date ultérieure.

Que savoir sur cet écran MiniLED de 27 pouces ?

Malgré les incertitudes, l’analyste Ming-Chi Kuo du cabinet TF International Securities continue de croire en un lancement de l’écran MiniLED de 27 pouces d’Apple. En effet, il estime que la production de cet écran pourrait débuter au cours de l’année 2024 ou début 2025. De plus, il affirme que l’écran sera équipé :

d’une fiche technique haut de gamme exploitant la technologie MiniLED ;

des bordures plus fines que celles du Studio Display ;

une conception plus mince.

Ces détails donnent ainsi un aperçu des caractéristiques potentielles du moniteur d’Apple. Par ailleurs, il semble qu’Apple poursuit le développement d’un autre écran, de taille plus grande, avec une résolution 7K. Ceci dépasse alors la résolution de l’actuel Pro Display XDR qui est de 6K. Cette nouvelle version d’écran démontre la volonté d’Apple de continuer à innover dans ses produits haut de gamme.