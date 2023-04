Essayez One Ui de Samsung sur votre iPhone grâce à Try Galaxy

Samsung a trouvé une astuce pour permettre aux utilisateurs d’iPhone d’essayer leur interface One Ui. En effet, avec Try Galaxy, il est possible d’installer une version simplifiée de cette interface sur l’iPhone grâce à une web app. Cette initiative intelligente permet à Samsung de contourner les restrictions d’Apple et de permettre aux utilisateurs d’iPhone d’avoir un aperçu de leur interface.

Les étapes pour tester One Ui sur votre iPhone

Pour essayer l’interface sur un iPhone, il suffit de se rendre sur le site trygalaxy.com. Une fois sur le site, il faut installer un raccourci vers la web app sur l’écran d’accueil de l’iPhone. Une fois que cela est fait, vous pouvez accéder à une version simplifiée de One Ui 5.1. Il est possible d’accéder à diverses applications grâce à des profils préinstallés, changer le fond d’écran et le thème. Cependant, il n’est pas possible d’accéder aux sous-menus ou de lancer des jeux. En outre, un widget invite les utilisateurs à acheter les derniers Galaxy S23.

Une démonstration plutôt qu’un simulateur

Il est important de noter que Try Galaxy est davantage une démonstration qu’un simulateur d’OS. Il s’agit d’une démonstration comme celle que l’on pourrait trouver en magasin. Cette initiative n’est pas sans rappeler iTest, qui fonctionnait exactement sur le même principe. Bien que cette démo ne permette pas d’accéder à toutes les fonctionnalités de One Ui, elle offre tout de même un aperçu intéressant de l’interface.

La prochaine étape pour Try Galaxy

Avec l’arrivée des stores alternatifs sur iOS, il est possible que la prochaine version de la démo de One Ui soit directement installable sur les iPhones. Pour le moment, cela reste une spéculation. Néanmoins, il est clair que Samsung a trouvé une astuce intelligente pour permettre aux utilisateurs d’iPhone d’avoir un aperçu de leur interface One Ui. Cette initiative pourrait convaincre certains utilisateurs d’iPhone de se tourner vers les produits Samsung à l’avenir.