Samsung One UI 5.1 : un fonctionnalité d’iOS sur les Galaxy S21 & S22 ?

La fonctionnalité inspirée d’iOS permettant de détourer automatiquement les sujets d’une photo est désormais disponible sur One UI 5.1. Néanmoins, cette technologie se retrouve uniquement sur les derniers Galaxy S23. Selon plusieurs sources, il est possible qu’elle soit déployée sur d’autres les Galaxy S22 et S21 dans un avenir proche.

L’intégration d’une nouvelle fonctionnalité dans Samsung Galaxy S23

L’un des points les plus marquants de la dernière mise à jour du One UI 5.1, est sa capacité à détourer automatiquement le sujet d’une photo. Cette fonctionnalité, qui était auparavant disponible sur des applications est maintenant accessible directement dans l’appareil photo du téléphone. Avec ce système, les utilisateurs peuvent réaliser facilement des montages photo sans avoir besoin d’utiliser des outils externes. Ce qui représente un grand avantage en termes de praticité et de gain de temps.

Par ailleurs, cette nouvelle fonctionnalité n’est disponible que sur les Samsung Galaxy S23. Néanmoins, Samsung a récemment rendu accessible ce système à de nombreux modèles plus anciens. Celui-ci permet de couper la charge du smartphone pendant l’utilisation afin d’éviter la surchauffe. Il se peut donc que cette technologie de détourage automatique soit étendue à d’autres modèles dans le futur.

Des mises à jour en vue pour les Galaxy S22 et S21

Selon les informations divulguées par Tech_Reve, Samsung prévoit de déployer la fonctionnalité de détourage automatique sur ses Galaxy S21 et S22 dès le mois d’avril. D’autres fuites provenant de Garyeon Han, stipule également que ce système serait disponible sur une gamme plus large de téléphones dont :

des Galaxy S20, S21, S22 ;

de la Note 20 ;

des Z Fold 4, 3, 2 et les Z Flip.

Outre cela, la prochaine mise à jour de Samsung en avril devrait aussi corriger une faille de sécurité sur les Galaxy S22 équipés d’Exynos. En effet, les hackers profitent de cette faille pour prendre le contrôle du téléphone à distance. Cette mise à jour devrait alors renforcer la sécurité des smartphones. De plus, la marque prévoit apporter des améliorations pour l’appareil photo du Galaxy S23.