Apple Glass : source de mésententes au niveau du personnel

Le casque de réalité mixte d’Apple serait source de tensions internes, d’après le New York Times. En effet, plusieurs personnes s’interrogent sur le prix de l’équipement, la pertinence et le sens du projet. Apple Glass serait-il une source de remous ?

Désaccord sur la date de lancement d’Apple Glass

Le premier casque de réalité mixte d’Apple représente un véritable casse-tête technique. Il entraine des tensions internes au sein de l’entreprise. En effet, il existe des désaccords en ce qui concerne le calendrier de commercialisation du produit. En effet, deux équipes se sont opposées quant à la date de lancement de l’appareil. Alors que le directeur des opérations souhaiterait une commercialisation rapide, l’équipe de design préfère se concentrer sur des lunettes de réalité augmentée. Cependant, il faut noter que ces dernières ne seront pas prêtes avant plusieurs années sur le plan technologique.

Troubles sur la viabilité du projet

D’après une enquête récente du New York Times relayé par 9toMac, les querelles internes autour du lancement des Apple Glass ont pris de l’ampleur. En réalité, plusieurs anciens et actuels employés ont même témoigné dans le média sur la situation. Selon eux, l’état d’esprit général autour du projet des Apple Glass est contraire avec celui des projets habituellement développés par l’entreprise. D’après les révélations, le prix de l’appareil estimé à environ 3000 dollars serait pointé du doigt par certains employés.

De plus, certains agents remettent en question l’utilité réelle des Apple Glass et la solution qu’elles apporteraient en termes de réalité mixte. Le problème ne se limite donc plus aux désaccords sur la date de lancement, mais plutôt à une crise existentielle professionnelle. En effet, les employés se questionnent sur le sens et le but du projet, à tel point que certains ont quitté le programme. Par contre, d’autres ont été remerciés pour leur inefficacité. Des doutes se répandent parmi le reste des employés, allant même jusqu’à gagner certains membres de la direction d’Apple. Face à ces réserves grandissantes, la question sur la date de lancement du produit reste en suspens.