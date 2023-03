Huawei : lancement de la Watch Ultimate en France

La nouvelle montre connectée de Huawei a été dévoilée, la Watch Ultimate. Elle fera office d’ordinateur de plongée et sera disponible en France à partir d’avril.

Les fonctionnalités et caractéristiques de la Huawei Watch Ultimate

Lors du lancement du Huawei P60, Huawei a profité pour présenter plusieurs accessoires tels que les Huawei FreeBuds 5 et la Huawei Watch Ultimate. La montre connectée a été conçue pour rivaliser avec l’Apple Watch Ultra afin d’attirer les consommateurs exigeants du segment haut de gamme. En effet, la Huawei Watch Ultimate est dotée de deux boutons sur la tranche droite et d’un autre bouton sur le côté gauche qui sert de raccourci pour le mode plongée. Cette option offre trois types de plongée dont la plongée en apnée, plongée technique ou plongée loisir. Avec ce mode, la montre est capable :

d’évaluer la profondeur de l’utilisateur ;

de signaler à l’utilisateur de la profondeur ;

d’afficher des rappels, etc.

Pour assurer ses fonctionnalités de plongée, la marque a utilisé un boîtier en zirconium. Ce dernier est réputé plus résistant à la corrosion. La montre est certifiée 10 ATM, ce qui signifie qu’elle peut être utilisée pour des plongées allant jusqu’à 100 mètres de profondeur. De plus, Huawei a ajouté une lunette fixe en céramique autour de l’écran LTPO AMOLED de 1,5 pouce.

La Huawei Watch Ultimate possède aussi un suivi de la position par différentes constellations GNSS telles que GPS, Galileo, BeiDou, Glonass et QZSS. Elle est également dotée d’un suivi de fréquence cardiaque et d’oxygénation du sang, d’une fonction de navigation inversée pour le trail ou la randonnée, etc. L’accessoire permet aussi l’exportation des données d’entraînement vers des applications telles que Strava, Komoot ou Runtastic. Il est aussi possible de personnaliser des programmes d’entraînement et des affichages d’entraînement.

Quid de la batterie ?

Côté batterie, la montre offre jusqu’à 14 jours d’autonomie en utilisation standard et jusqu’à 8 jours pour une utilisation plus intensive. Elle est également équipée d’une fonction électrocardiogramme, d’un microphone et d’un haut-parleur. Ce dernier permet de répondre directement aux appels. Toutefois, comme il s’agit d’une montre, le nombre d’applications téléchargeables est limité. Aussi, la réponse aux messages reçus ne peut se faire qu’à l’aide de messages préenregistrés.

La date et prix du lancement de la montre

La Huawei Watch Ultimate est déjà disponible en Chine et sera lancée en France le 3 avril. Deux versions seront proposées avec toutes deux équipées d’un boîtier de 46 mm. Le modèle noir sera livré avec un bracelet souple en HNBR, au prix de 749,99 euros. Par contre, la version bleue sera livrée avec un bracelet en métal, au prix de 899,99 euros.